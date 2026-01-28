Bridgerton: 4ta Temporada horario de estreno en Guatemala

La esperada cuarta temporada de Bridgerton, una de las series más vistas en la historia de Netflix, llega con novedades y horarios específicos para los países de América Latina. Los primeros episodios estarán disponibles desde la madrugada del 29 de enero de 2026, con una distribución simultánea en toda la región para evitar spoilers.
La plataforma de streaming Netflix confirmó que esta cuarta temporada seguirá el formato dividido en dos partes, tal como lo hizo en entregas anteriores. Los primeros cuatro episodios estarán disponibles desde el 29 de enero, mientras que los cuatro restantes se estrenarán un mes después, el 26 de febrero de 2026.
Horarios por país para ver Bridgerton temporada 4
La hora de lanzamiento dependerá del huso horario de cada país en América Latina. Netflix habilitará el contenido a partir de la medianoche PT (Pacífico), lo que se traduce en distintos horarios locales para los fanáticos de la región. Aquí te contamos los principales horarios confirmados:
• Colombia, Perú, México, Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 3:00 a.m.
• Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay: 5:00 a.m.
• Bolivia, Venezuela y República Dominicana: 4:00 a.m.
Este programa de estreno simultáneo permitirá que los seguidores de Bridgerton disfruten de la temporada desde el momento en que esté disponible en Netflix, sin retrasos entre países.
La cuarta temporada está centrada en la historia de Benedict Bridgerton y su relación con Sophie Baek, una joven misteriosa que se convierte en su interés amoroso tras conocerse en un baile de máscaras. Esta trama se inspira en el libro An Offer from a Gentleman, parte de la saga literaria de Julia Quinn en la que se basa la serie.
La cuarta temporada de Bridgerton es uno de los estrenos más anticipados de 2026, y su lanzamiento en América Latina ofrecerá a millones de sus seguidores la oportunidad de vivir la pasión y los secretos de la alta sociedad.