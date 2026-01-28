Josy Esteban revela la verdad sobre el anillo de seguridad

Luego de comentarios, especulaciones y videos sacados de contexto, Josy Esteban decidió hablar claro y contar su versión sobre el llamado "anillo de seguridad". Todo sucedió durante una visita que tuvieron a un centro comercial, situación que desató una fuerte polémica entre internautas.
De acuerdo con lo revelado por Josy Esteban, lejos de tratarse de una exigencia personal o de un intento de mostrarse inalcanzable, todo ocurrió de manera espontánea y hasta le causó gracia. "Fue algo que se trabó, nos descubrieron y la gente lo va a sacar de contexto", expresó, refiriéndose a cómo una situación logística terminó convirtiéndose en tendencia digital.
El creador fue enfático al aclarar que nunca solicita seguridad privada cuando es contratado. "Las personas que nos contratan jamás pedimos seguridad", aseguró. Incluso, señaló que quienes lo han visto sin previo anuncio pueden dar fe de que suele movilizarse de manera sencilla, acompañado únicamente por un amigo o un familiar, sin ningún tipo de escolta.
Según explicó, cada vez que visitan un centro comercial o un espacio público, son los mismos organizadores quienes, al notar la cantidad de personas que se congregan, ofrecen apoyo en seguridad para evitar desorden o riesgos. "Otros creadores también lo han hecho", puntualizó, dejando claro que no se trata de una práctica exclusiva ni extraordinaria.
Más de la declaración de Josy Esteban
Josy Esteban también contextualizó lo ocurrido en Chimaltenango, donde el ambiente ya estaba sensibilizado por visitas anteriores de otros influencers. "Ya estaban impactados por el volumen de gente cuando visitó otra influencer", explicó, lo que llevó a los encargados del lugar a tomar medidas preventivas adicionales.
En esta ocasión, detalló que únicamente contaban con dos personas asignadas como seguridad, mientras que el resto eran trabajadores del lugar.
Como parte del protocolo, ingresaron por la entrada del baño para luego salir por otra área del comercial, una decisión pensada para facilitar la movilidad y evitar aglomeraciones. "No fue algo planeado", insistió, dejando claro que la polémica nació más de interpretaciones erróneas que de una realidad intencional.