Ashley celebra su cumpleaños en ropa interior: ¡mira las fotos!

Ashley Grace, la voz inconfundible de Ha*Ash, celebra 39 años de vida convertida en una figura esencial del pop latino, manteniéndose como una de las estrellas más queridas por el público.
Su energía arrolladora y su sentido del humor se han vuelto parte fundamental de la conexión con sus fans, quienes la acompañan en cada proyecto y aniversario especial.
Nacida el 27 de enero en Lake Charles, Luisiana, Ashley es la menor de cuatro hermanos y cimentó, junto a su hermana Hanna Nicole, un proyecto musical que conquistó el lugar más alto del pop en México y América Latina.
La presencia internacional del dúo abarca no solo México, también Sudamérica, España y Estados Unidos, manteniendo giras y apariciones constantes en los escenarios más importantes.
A través de las redes sociales, la artista compartió un emotivo mensaje acompaño de unas fotos donde por primera vez decide mostrarse en ropa interior.
"Me desperté leyendo tantos mensajes tan lindos. Mi corazón está tan lleno de amor que, la verdad, no sé qué hacer con todo esto... Este año ha sido muy difícil para mí. Hay cosas que no siempre comparto, cosas que me han roto por dentro, pero que se han reflejado en el escenario, en mis lágrimas, en nuestras canciones, en mi cuerpo. Y aún así, he tratado de dar siempre mi 100%.
Ustedes me han salvado. Han hecho de este año uno de supervivencia, de aprendizaje y de fuerza. Nada de lo que logramos hubiera sido posible sin ustedes. Me dan alas, me hacen sentir menos sola y me recuerdan por qué Hanna y yo empezamos esta aventura. Este año también me ha enseñado cosas increíbles: a buscar la paz, a encontrar la felicidad dentro de mí y no en otros, a reconocer que soy más fuerte de lo que creía.
Hoy es mi cumpleaños y lo único que deseo es que, si alguien está pasando por algo parecido a lo que yo he vivido, sepa que esta vida venimos a aprender, a amar, a soltar y a veces a sufrir. Porque es eso lo que hace que los momentos buenos se disfruten aún más. Me emociona muchísimo ya compartirles todo lo que viene. ??❤️#happybirthdayashley"
Una carrera exitosa
Ashley ha conquistado al público por su personalidad espontánea y autenticidad, características que trascienden tanto en entrevistas como en conciertos.
Su carisma, sumado a un marcado sentido del humor, le han permitido conectar de forma directa y genuina con sus seguidores.
El dúo ha sabido consolidar una imagen fresca y cercana. Ashley se distingue particularmente por su potencia vocal y por la intensidad interpretativa que imprime en cada presentación, características que, junto a su vibra alegre, dan identidad a Ha*Ash.
Además de vocalista y compositora, Ashley participa activamente en la creación musical y se involucra con diversos instrumentos, potenciando su perfil artístico dentro del grupo.
Sobre el escenario, su energía es dinámica y mantiene una relación directa con los asistentes en cada concierto.