TikTok Awards 2023: Conductores y Artistas en Vivo

La quinta edición de los TikTok Awards México 2026 ya está lista para celebrarse este 29 de enero, consolidándose como uno de los eventos más relevantes del ecosistema digital en Latinoamérica.
La ceremonia podrá seguirse en vivo y en exclusiva a través de la cuenta @tiktoklatam, reuniendo a creadores, artistas y millones de usuarios conectados en tiempo real.
¿Quiénes conducen los TikTok Awards 2026?
La gala principal estará conducida por Ceci de la Cueva, El Malilla y Farid Dieck, una combinación que refleja la diversidad de la plataforma.
Ceci de la Cueva, cantante y actriz de doblaje reconocida por su participación en Wicked en español, aportará el lado artístico y escénico; El Malilla, referente del reguetón mexa, representa la fuerza de la música urbana nacida en TikTok; mientras que Farid Dieck suma una mirada reflexiva y discursiva que lo ha posicionado como una de las voces más influyentes de la red social.
Previo a la premiación, la TikTok Carpet será conducida por Las Damitas Histeria y Fer Carnal, quienes llevarán entrevistas y contenido exclusivo de la alfombra roja. La transmisión digital durante toda la noche estará a cargo de Fer Jalil, conectando a la audiencia desde la plataforma.
@tiktoklatam
Vota y elige a los nuevos íconos en los #TikTokAwardsMX ✨🤩❤️🔥♬ original sound - TikTok en español
Artistas que se presentarán en vivo
En el apartado musical, los TikTok Awards México 2026 apuestan por un cartel que mezcla tendencias actuales con figuras consolidadas. El Bogueto, uno de los máximos exponentes del perreo mexicano y fenómeno surgido en TikTok, encenderá el escenario con su energía urbana.
A él se suma Julieta Venegas, cuya participación promete uno de los momentos más emotivos de la noche, gracias a la forma en que nuevas generaciones han redescubierto su música a través de la plataforma.
El cierre estará a cargo de Yeri Mua, creadora y cantante que ha convertido su presencia digital en una marca global y que en 2024 fue la artista musical más escuchada en TikTok a nivel mundial.
@tiktoklatam
¿Estás listx para los #TikTokAwardsMX ? 🏆✨🤩¡Descubre a los anfitriones de la noche y sigue votando por tus favoritxs!♬ original sound - TikTok en español
Horarios y transmisión
La transmisión en vivo comenzará a las 7:00 PM con la TikTok Carpet, mientras que la ceremonia oficial arrancará a las 8:00 PM. Además, el evento contará con una retransmisión disponible durante 24 horas, ampliando su alcance más allá del horario en vivo. Puedes verlo en @tiktoklatam.
Con esta selección de conductores y artistas invitados, TikTok refuerza su apuesta por un formato que mezcla entretenimiento, música y comunidad digital, posicionando a los TikTok Awards México 2026 como una vitrina clave para los creadores y talentos que marcan tendencia dentro y fuera de la plataforma.
Los nominados
Los TikTok Awards México 2026 reúnen a una nueva generación de creadores que han logrado destacar por su impacto, creatividad y conexión con la audiencia.
Las nominaciones abarcan categorías como Revelación del Año, Creador del Año, TikTok del Año, Artista del Año y Master del Entretenimiento, reflejando la diversidad de contenidos que dominan la plataforma: desde comedia y música, hasta educación, análisis social y entretenimiento digital.
Cada nominado representa una comunidad activa que ha encontrado en TikTok un espacio para amplificar su voz y convertir ideas en fenómenos virales.
Además, esta edición reconoce el crecimiento de categorías enfocadas en el impacto social, el aprendizaje y el deporte, como TikTok Inspira, Aprende en TikTok, MVP del Deporte y Change Makers, destacando a creadores que utilizan la plataforma para informar, educar y generar conciencia.
En el ámbito musical, las categorías de Canción del Año y Artista del Año subrayan el papel clave de TikTok en la industria, donde temas y artistas se consolidan gracias al impulso de la comunidad.
Con estas nominaciones, los TikTok Awards México 2026 confirman el poder de los creadores para marcar tendencias y transformar el consumo de contenido digital.
