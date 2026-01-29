Yeri Mua al Natural Antes de TikTok Awards

Yeri Mua volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de compartir una imagen en la que aparece completamente al natural, sin una gota de maquillaje, previo a su participación en los TikTok Awards México 2026.
La publicación, realizada desde sus historias, no tardó en generar miles de reacciones y comentarios, destacando su seguridad, cercanía con sus seguidores y autenticidad.
La creadora de contenido se encuentra viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera, ya que esta edición de los premios no solo la reconoce como nominada, sino que también la tendrá como artista invitada en el escenario, consolidando su transición del mundo digital a la música.
¿Quién es Yeri Mua?
Yeri Mua, originaria de Veracruz, es una influencer, empresaria y cantante mexicana que alcanzó popularidad en redes sociales gracias a sus transmisiones en vivo, contenido de belleza y su estilo directo y sin filtros. En los últimos años, ha logrado posicionarse en la industria musical urbana, acumulando millones de reproducciones y una sólida base de seguidores en plataformas digitales.
Su impacto la ha convertido en una de las creadoras más influyentes de México, capaz de generar conversación tanto por su música como por su vida personal y presencia constante en tendencias virales.
Yeri Mua en los TikTok Awards México 2026
La participación de Yeri Mua en los TikTok Awards México 2026 será doble. Por un lado, compite en la categoría Canción del Año con el tema Avión Privado, colaboración junto a El Malilla, una de las canciones más comentadas del año dentro de la plataforma.
Las canciones nominadas en esta categoría son:
· WEEKND, de @grupobohemio
· Avión Privado, de @yerimuaa y @elmalibaby
· La plena, de @westcol, @ovyonthedrums y @beele
· Gatito, de @elmalibaby
· La Cuadrada, de @belindatok y @titodoublep
Además de la nominación, Yeri Mua formará parte de los números musicales de la noche, lo que la posiciona como una de las figuras más esperadas del evento.
La transmisión en vivo de los TikTok Awards México 2026 comenzará a las 7:00 PM con la TikTok Carpet, donde desfilarán creadores, artistas e invitados especiales. La ceremonia oficial dará inicio a las 8:00 PM.
El evento contará también con una retransmisión disponible durante 24 horas, ampliando su alcance más allá del horario en vivo. La gala podrá verse a través de la cuenta oficial @tiktoklatam.
Mira también:
@emisorasunidas897
🚠 ¿Cuál será el precio del servicio de transporte del Aerometro? . . #Aerometro #transporte #ciudad #guatemala♬ sonido original - Emisoras Unidas