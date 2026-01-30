Fallece Catherine O'Hara, mamá de Kevin en 'Home Alone'

Catherine O’Hara, estrella de ‘Schitt’s Creek’ y referente del humor internacional, falleció a los 71 años.
Su manager lo confirmó el viernes 30 de enero, destacando su legado en el cine y la televisión, aunque sin entregar detalles adicionales sobre la causa de su muerte. La noticia se dio a conocer primero por TMZ.
Catherine O’Hara construyó una carrera icónica a partir de su autenticidad, talento y dedicación. Nacida en Toronto en 1954, fue la segunda más joven de siete hermanos.
Su primer acercamiento a la actuación fue interpretando a la Virgen María en una obra escolar. Después de terminar la secundaria, trabajó como mesera en el mítico teatro Second City de Toronto, allí donde su pasión actoral empezó a tomar forma.
Su debut cinematográfico llegó en 1980 con ‘Double Negative’. Más adelante, trabajó bajo la dirección de Martin Scorsese en ‘After Hours’ y se sumó a clásicos como ‘Beetlejuice’ en 1988, donde dio vida a Delia Deetz y participó en la secuela del 2024.
En 1990 se consolidó mundialmente interpretando a la madre de Kevin McCallister en ‘Home Alone’, rol que repitió en la secuela de 1992.
Otras películas destacadas incluyen ‘The Nightmare Before Christmas’, donde fue la voz de Sally, y colaboraciones en los célebres ‘mockumentaries’ de Christopher Guest, como ‘Waiting for Guffman’, ‘Best in Show’ y ‘A Mighty Wind’.
Inicio en la comedia y SCTV
En 1974, Catherine O’Hara ingresó oficialmente al elenco de Second City, marcando el inicio de una trayectoria junto a figuras como Eugene Levy y Gilda Radner. El salto a la televisión llegó en 1976 con el programa de sketches ‘Second City Television’ (SCTV), transmitido por NBC en los años ochenta.
Destacó por su versatilidad, interpretando desde celebridades hasta personajes originales inolvidables. A pesar de la popularidad, O’Hara señaló en varias ocasiones que el show no era una fuente de ingresos estable: una constante de la comedia televisiva en esa época.
Durante uno de los recesos de SCTV en 1981, O’Hara recibió la invitación para sumarse a ‘Saturday Night Live’. Aunque inicialmente aceptó, prefirió regresar a SCTV cuando el programa renovó temporadas, dejando vacante su lugar en SNL, que fue ocupado por su amiga Robin Duke. En el equipo de guionistas de SCTV, O’Hara acumuló cinco nominaciones al Emmy y obtuvo una estatuilla.
El cierre de SCTV en 1984 llevó a O’Hara a replantear su carrera. La actriz confesó que buscaba nuevos desafíos y roles que realmente le entusiasmaran.
Vida personal y últimos proyectos
En 1992, contrajo matrimonio con Bo Welch, diseñador de producción a quien conoció durante el rodaje de ‘Beetlejuice’. Juntos, tuvieron dos hijos: Matthew y Luke. Sobre su vida en pareja, O’Hara solía decir que el sentido del humor y la comunicación fueron clave en su relación.
Se mantuvo activa hasta sus últimos años, participando en series como ‘Six Feet Under’, ‘Curb Your Enthusiasm’ y ‘30 Rock’, además de dar voz a personajes de animación en películas como ‘Frankenweenie’, ‘The Addams Family’ y ‘Elemental’. En 2024, O’Hara actuó en la película ‘Argylle’ y la segunda temporada de ‘The Last of Us’.
Catherine O’Hara deja un legado imborrable en la comedia y la actuación, y es recordada por su familia, amigos y millones de seguidores.