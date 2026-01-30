 Olivia Collins sufre caída en conferencia: golpe en la cabeza
VIDEO. Olivia Collins sufre brutal caída durante conferencia de prensa y se golpea la cabeza

El incidente ocurrió justo al finalizar la conferencia, cuando la actriz caminó unos pasos y sus tacones se enredaron con unos cables de sonido tendidos en el suelo.

Olivia Collins, Instagram
Olivia Collins / FOTO: Instagram

Olivia Collins vivió un momento de tensión durante una conferencia de prensa en el Teatro Hidalgo tras sufrir una aparatosa caída que dejó a todos los presentes en alerta. 

La actriz, que se encontraba promocionando la obra "Si soy yo, no eres tú", sufrió una fuerte caída, lo que generó gran preocupación entre los asistentes y la producción.

El incidente ocurrió justo al finalizar la conferencia, cuando Olivia Collins caminó unos pasos y sus tacones se enredaron con unos cables de sonido tendidos en el suelo. 

Al perder el equilibrio, cayó de manera abrupta y se golpeó la cabeza contra uno de los aparatos colocados en el piso.

Permaneció inmóvil varios segundos, tocándose el rostro y la cabeza, mientras sus colegas y el productor se apresuraban a auxiliarla. El silencio y la incertidumbre se apoderaron del evento, con los medios y camarógrafos captando cada instante.

El rostro de Olivia Collins evidenciaba el impacto, ya que, al reincorporarse minutos después, mostró algunas marcas tras el golpe. Sin embargo, la actriz mantuvo la calma y decidió bromear con los presentes, disipando parte de la tensión generada en la sala.

Su estado de salud

Lejos de mostrar enojo, Olivia Collins eligió tomarse la situación con humor. 

"Ya están aquí todos viendo la caída, me rompí la pierna... no es cierto. Estoy bien, chicos," dijo mientras posaba para los fotógrafos.

La artista mexicana estaba acompañada por la escritora Dany Carvallo, la actriz Loreli Mancilla, la cantante Andy Mora y el productor Juan Torres. Su buena disposición fue evidente en todo momento, generando un ambiente más relajado entre los asistentes.

Ella lidera el elenco de "Si soy yo, no eres tú", una pieza que marca su colaboración por primera vez con el empresario teatral Juan Torres. Se anunciaron funciones especiales de la obra los días 13, 14 y 15 de febrero en ese mismo recinto.

El momento de la caída se volvió viral, convirtiéndose en el tema más comentado dentro y fuera del teatro. Las imágenes rápidamente circularon en redes sociales, generando decenas de comentarios sobre la fortaleza y el profesionalismo de la actriz para sobreponerse al incidente y continuar con el evento.

