Sinners triunfa en los Grammy con su poderosa banda sonora

La temporada de premios sigue sonriendo para ‘Sinners’, el thriller sobrenatural dirigido por Ryan Coogler, que este domingo sumó dos nuevas estatuillas en la 68ª edición de los Grammy Awards.
La producción se llevó los galardones a Mejor Banda Sonora para Medios Visuales y Mejor Álbum Compilado para Medios Visuales, consolidando su impacto más allá de la pantalla grande.
El reconocimiento a la Mejor Banda Sonora fue para el compositor sueco Ludwig Göransson, quien entregó una partitura inquietante y atmosférica que mezcla blues, góspel y arreglos orquestales sombríos.
La música, cargada de tensión y raíces culturales del sur de Estados Unidos, se convirtió en una pieza clave para sumergir al espectador en la historia ambientada en la década de 1930, donde el terror se entrelaza con la identidad afroamericana y el mito del vampirismo.
Por su parte, el premio al Mejor Álbum Compilado celebró la diversidad de canciones originales e interpretaciones de época que acompañan la narrativa. Temas como "I Lied to You" de Miles Caton y "Pale, Pale Moon" de Jayme Lawson, junto con colaboraciones de artistas contemporáneos, aportaron textura emocional y profundidad histórica a la cinta.
Estos triunfos musicales llegan después de otro hito: ‘Sinners’ rompió récords en la temporada de premios cinematográficos al obtener 16 nominaciones al Óscar, superando marcas históricas de clásicos como Titanic y La La Land. Entre las candidaturas destacan Mejor Película, Mejor Dirección para Coogler y Mejor Actor para Michael B. Jordan, además de múltiples apartados técnicos.
Desde su estreno en abril de 2025 bajo el sello de Warner Bros., la cinta ha recaudado más de 368 millones de dólares en taquilla mundial, convirtiéndose en un fenómeno cultural. Críticos y audiencias han elogiado su apuesta estética, su representación de tradiciones del sur estadounidense y su capacidad para combinar horror, fantasía y comentario social.
¿De qué trata ‘Sinners’ y dónde verla?
La película sigue a una comunidad afroamericana rural que enfrenta una amenaza sobrenatural ligada a antiguas leyendas vampíricas. A través de rituales, música y resistencia colectiva, la historia explora la memoria histórica, la fe y la supervivencia, convirtiendo el terror en una metáfora de lucha cultural.
Tras su paso por cines, la película se encuentra disponible para alquiler y compra digital en plataformas como Prime Video, Apple TV y Google TV, según la región. Además está disponible en HBO MAX.
Mira también:
@emisorasunidas897
Alias "el Joker" fue recapturado en San Pedro Ayampuc. . . #ElJoker #FugaFraijanes #Barrio18♬ sonido original - Emisoras Unidas