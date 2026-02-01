 Sinners triunfa en los Grammy con su poderosa banda sonora
Farándula

Del terror al triunfo: Sinners conquista dos Grammy y arrasa con su poderosa banda sonora

Una película de terror, vampiros y folclore afroamericano acaba de conquistar el escenario más importante de la música.

Compartir:
Sinners, Instagram
Sinners / FOTO: Instagram

La temporada de premios sigue sonriendo para ‘Sinners’, el thriller sobrenatural dirigido por Ryan Coogler, que este domingo sumó dos nuevas estatuillas en la 68ª edición de los Grammy Awards.

La producción se llevó los galardones a Mejor Banda Sonora para Medios Visuales y Mejor Álbum Compilado para Medios Visuales, consolidando su impacto más allá de la pantalla grande.

El reconocimiento a la Mejor Banda Sonora fue para el compositor sueco Ludwig Göransson, quien entregó una partitura inquietante y atmosférica que mezcla blues, góspel y arreglos orquestales sombríos.

La música, cargada de tensión y raíces culturales del sur de Estados Unidos, se convirtió en una pieza clave para sumergir al espectador en la historia ambientada en la década de 1930, donde el terror se entrelaza con la identidad afroamericana y el mito del vampirismo.

Por su parte, el premio al Mejor Álbum Compilado celebró la diversidad de canciones originales e interpretaciones de época que acompañan la narrativa. Temas como "I Lied to You" de Miles Caton y "Pale, Pale Moon" de Jayme Lawson, junto con colaboraciones de artistas contemporáneos, aportaron textura emocional y profundidad histórica a la cinta.

Estos triunfos musicales llegan después de otro hito: ‘Sinners’ rompió récords en la temporada de premios cinematográficos al obtener 16 nominaciones al Óscar, superando marcas históricas de clásicos como Titanic y La La Land. Entre las candidaturas destacan Mejor Película, Mejor Dirección para Coogler y Mejor Actor para Michael B. Jordan, además de múltiples apartados técnicos.

Desde su estreno en abril de 2025 bajo el sello de Warner Bros., la cinta ha recaudado más de 368 millones de dólares en taquilla mundial, convirtiéndose en un fenómeno cultural. Críticos y audiencias han elogiado su apuesta estética, su representación de tradiciones del sur estadounidense y su capacidad para combinar horror, fantasía y comentario social.

¿De qué trata ‘Sinners’ y dónde verla?

La película sigue a una comunidad afroamericana rural que enfrenta una amenaza sobrenatural ligada a antiguas leyendas vampíricas. A través de rituales, música y resistencia colectiva, la historia explora la memoria histórica, la fe y la supervivencia, convirtiendo el terror en una metáfora de lucha cultural.

Tras su paso por cines, la película se encuentra disponible para alquiler y compra digital en plataformas como Prime Video, Apple TV y Google TV, según la región. Además está disponible en HBO MAX.

Mira también: 

@emisorasunidas897

Alias "el Joker" fue recapturado en San Pedro Ayampuc. . . #ElJoker #FugaFraijanes #Barrio18

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Rinden honras fúnebres al agente Sergio Iván García Hernándezt
Nacionales

Rinden honras fúnebres al agente Sergio Iván García Hernández

02:20 PM, Feb 01
Reo apodado como el Joker y/o Bufón rinde declaraciónt
Nacionales

Reo apodado como el "Joker" y/o "Bufón" rinde declaración

04:13 PM, Feb 01
Vinícius no jugará en Mestalla por acumulación de tarjetast
Deportes

Vinícius no jugará en Mestalla por acumulación de tarjetas

02:58 PM, Feb 01
¡Aterciopelados de los peores vestidos en los Premios Grammys!t
Farándula

¡Aterciopelados de los peores vestidos en los Premios Grammys!

05:17 PM, Feb 01

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Fútbol#liganacionalDonald TrumpReal MadridPNCVenezuelaNoticias de GuatemalaSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos