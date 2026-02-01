Justin Bieber Propina Cariño a Hailey en los Grammy

La alfombra roja de los Premios Grammy 2026 volvió a ser escenario de momentos que rápidamente se viralizaron. Uno de los más comentados tuvo como protagonistas a Justin Bieber y su esposa Hailey Bieber.
La pareja posó ante las cámaras con total complicidad; sin embargo, fue un gesto espontáneo del cantante lo que terminó acaparando todas las miradas y generando una ola de reacciones entre los fanáticos. Mientras caminaban por la alfombra roja, Justin llamó a Hailey para acercarla y, en un momento captado por fotógrafos y videos de asistentes, tocó su trasero sin ningún tipo de pudor.
La escena, lejos de pasar desapercibida, se volvió tendencia en cuestión de minutos y provocó la euforia de sus seguidores, quienes celebraron la naturalidad y la química de la pareja. En redes sociales, el clip fue compartido miles de veces, acompañado de comentarios que iban desde los halagos hasta el asombro por la espontaneidad del artista.
El momento ocurrió en el marco de la Premios Grammy, cuya 68ª edición se llevará a cabo este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena, en Los Ángeles. La ceremonia reconoce lo mejor de la música a nivel mundial y promete una noche cargada de presentaciones en vivo, homenajes y la esperada entrega de los gramófonos dorados.
Más de Justin Bieber y los premios Grammy
El comediante Trevor Noah será el anfitrión de la gala principal por sexta y última vez, guiando una premiación que abarca 95 categorías. Entre los nominados figuran grandes nombres de la industria como Bad Bunny, Lady Gaga, Kendrick Lamar, el propio Justin Bieber y Sabrina Carpenter, quienes parten como favoritos según las nominaciones reveladas.
La jornada comenzará con la Premiere Ceremony a mitad de la tarde, donde se entregará la mayoría de los premios. Más tarde, la ceremonia televisada se transmitirá en vivo por CBS y en streaming para América Latina a través de HBO Max y TNT.