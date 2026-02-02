Marce Fitness responde sobre Deanna Melillo y PGN

La conversación sobre nutrición infantil y responsabilidad digital tomó fuerza esta semana luego de que la creadora de contenido Deanna Melillo publicara un video en el que recomendaba proteína en polvo —formulada para adultos— como complemento alimenticio para su hija pequeña.
El contenido generó una rápida reacción entre usuarios, médicos y especialistas en nutrición pediátrica, quienes advirtieron que este tipo de suplementos no deben suministrarse a menores sin supervisión profesional. Ante la ola de denuncias ciudadanas, la Procuraduría General de la Nación da seguimiento a reportes relacionados con el caso.
La aclaración de Marce Fitness
En medio de la controversia, la entrenadora y divulgadora de bienestar Marce Fitness publicó una nota aclaratoria en sus redes sociales para deslindarse de cualquier promoción del consumo de proteína en menores.
En su comunicado fue enfática: "La proteína NO es de consumo libre para niños. Punto".
También aseguró que jamás ha pagado ni pagará publicidad para que niños consuman este tipo de productos y reiteró que sus suplementos están dirigidos exclusivamente a adultos.
Según explicó, la proteína puede utilizarse únicamente cuando existe un requerimiento real, en cantidades adecuadas para la edad y siempre bajo supervisión de un nutricionista y un pediatra, además de que no debe sustituir alimentos naturales.
Marce Fitness agregó que, en países como Estados Unidos, el tema se maneja bajo criterios clínicos y estudios especializados, pero insistió en que esto no implica un consumo libre o sin control.
Además, citó investigaciones científicas y publicaciones médicas que evalúan el uso de fórmulas proteicas infantiles bajo estrictos protocolos, diferenciando claramente esos productos de los suplementos comerciales para adultos.
La creadora aseguró que su intención en redes siempre ha sido educar y acompañar, no generar ruido ni promover prácticas inadecuadas.
Reacción en redes y responsabilidad de los influencers
La discusión se intensificó cuando Melillo respondió de forma confrontativa a quienes le sugirieron consultar a un profesional de la salud antes de recomendar suplementos. Usuarios cuestionaron que, aunque las decisiones de crianza son personales, compartir consejos nutricionales ante miles de seguidores implica una responsabilidad pública.
Profesionales de la salud remarcaron que los niños pequeños tienen necesidades nutricionales específicas que deben cubrirse principalmente con alimentos naturales, y que la suplementación solo debe considerarse en casos particulares diagnosticados por especialistas.
Antecedentes y escrutinio público
No es la primera vez que Deanna Melillo enfrenta polémica en redes. Meses atrás fue objeto de críticas por un video satírico relacionado con el Himno Nacional, situación que también generó debate público.
Ahora, el nuevo episodio reabre la conversación sobre los límites entre la libertad de expresión digital y el impacto que las recomendaciones de salud pueden tener en audiencias vulnerables.
