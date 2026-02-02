Padre de Greeicy Rendón imputado por tortura y secuestro

La Fiscalía General de la Nación ha imputado formalmente a Luis Alberto Rendón, padre de la reconocida cantante Greeicy Rendón, por los graves delitos de tortura y secuestro agravado.
Esta acusación, en calidad de determinador, surge a raíz de hechos ocurridos en una finca de su propiedad, ubicada en el municipio de Rionegro, en el oriente del departamento de Antioquia.
La investigación fiscal se sustenta en las denuncias presentadas por dos trabajadores del predio, identificados como Francisco Lenis y Elder Ruiz.
Ambos empleados aseguraron haber sido retenidos ilegalmente, amarrados, golpeados y sometidos a diversas torturas por orden directa de Rendón, quien los señaló como responsables de un presunto robo de una caja fuerte dentro de la propiedad familiar.
Según el escrito de acusación, al cual tuvo acceso la revista Semana, las violentas agresiones fueron perpetradas por un grupo de cinco escoltas que formaban parte del esquema de seguridad del papá de Greeicy Rendón y de la familia.
Las víctimas identificaron a estos individuos como los "hombres de negro", quienes habrían actuado como autores materiales de los delitos de secuestro y tortura.
La Fiscalía detalla que los trabajadores fueron sometidos a una violencia física extrema, que incluyó golpizas e intentos de ahogamiento. Para este último, se utilizó una manguera de agua que fue introducida en la garganta de los afectados, todo con el objetivo de forzarlos a confesar su participación en el supuesto hurto.
Participación de la madre de Greeicy Rendón
Nuevos detalles revelados en el documento judicial añaden una capa más a este complejo caso. Se señala que Lucy Ceballos, madre de la artista Greeicy Rendón, habría estado presente durante el desarrollo de los hechos.
La acusación indica que Ceballos interactuó con las víctimas, exigiéndoles una confesión sobre el dinero que presuntamente había sido sustraído. Además, se conoció que en el lugar también se encontraba un menor de edad, nieto de la pareja, quien habría presenciado las agresiones en silencio, sin intervenir.
Ante esta revelación, las víctimas han manifestado su intención de solicitar ante los jueces que se evalúe la vinculación de Lucy Ceballos al proceso penal.
Consideran que su presencia y su actuación durante los hechos deben ser analizadas judicialmente para determinar su posible responsabilidad en lo ocurrido.
Mientras avanza la investigación contra Luis Alberto Rendón y se evalúa la posible vinculación de Lucy Ceballos, los cinco escoltas que fueron capturados por estos hechos ya han sido procesados como autores materiales de los delitos.
Estos individuos esperan conocer su sentencia el próximo 6 de febrero, fecha en la que se definirá su situación legal. Entretanto, el proceso penal contra los presuntos determinadores, el papá de Greeicy Rendón, continúa su curso, buscando esclarecer todas las responsabilidades en este grave caso de tortura y secuestro agravado.