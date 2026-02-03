¿Laura Bozzo sin vida? La verdad detrás del polémico rumor

La noche del lunes, miles de usuarios en TikTok y otras plataformas se toparon con una noticia impactante: supuestos reportes informativos aseguraban que Laura Bozzo había fallecido a los 74 años.
Los videos, editados con logotipos de medios y narraciones dramáticas, simulaban coberturas periodísticas sobre una presunta complicación médica tras una cirugía estética o incluso un paro cardiaco.
En cuestión de horas, la desinformación se expandió como pólvora y encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes comenzaron a compartir mensajes de despedida sin confirmar la veracidad del contenido. Sin embargo, todo resultó ser falso.
Aclara la situación
La propia conductora peruana reapareció en sus redes sociales para desmentir categóricamente su supuesta muerte. Con su característico tono irreverente, publicó primero un fragmento humorístico de uno de sus programas donde "revive" al ritmo de la canción "No estaba muerta, estaba de parranda", acompañado de un mensaje sarcástico: "No sé cuántas veces me han dado por muerta".
Después compartió un segundo video grabado desde una alberca, relajada y sonriente, donde dejó claro su estado de salud: "Estoy muy bien, gracias a Dios. Ni muerta ni internada".
El origen del rumor
Los clips que se viralizaron fueron creados con herramientas de Inteligencia Artificial y edición digital, lo que permitió simular noticieros y reportes creíbles. Este tipo de contenido, cada vez más común, mezcla imágenes reales con narraciones falsas para generar impacto y clics, una práctica que especialistas han señalado como peligrosa por su capacidad de confundir al público.
En el caso de Laura Bozzo, algunos videos incluso afirmaban que paramédicos habían acudido a su domicilio, detalles completamente inventados que aumentaron el dramatismo.
La conductora criticó este tipo de publicaciones y señaló que, aunque ella puede tomarlo con humor, muchas personas sí se angustian al creer la información. "Hay gente que me escribe pensando que estoy muriéndome. No se puede publicar cualquier mentira", expresó.
Una figura imposible de ignorar
Laura Bozzo se convirtió en una de las personalidades más reconocidas de la televisión latinoamericana gracias a talk shows como "Laura en América", donde su estilo frontal, confrontativo y lleno de frases icónicas la volvió tendencia constante.
Durante más de dos décadas ha sido sinónimo de polémica, drama televisivo y cercanía con el público popular, especialmente en México, país donde consolidó gran parte de su carrera. También ha participado en realities, programas especiales y proyectos de entretenimiento que la mantienen vigente en la conversación digital.
No es la primera vez que enfrenta rumores sobre su salud o su supuesto fallecimiento. En años anteriores han circulado montajes similares, incluyendo falsas imágenes de funerales y hospitalizaciones.
