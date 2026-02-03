Regreso de BTS en vivo por Netflix: Hora en Guatemala

El fenómeno global del K-pop, BTS, volverá a los escenarios con un esperado concierto transmitido en vivo por Netflix el 21 de marzo de 2026. Con dicho evento marcarán su primer regreso en conjunto tras cumplir el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.
El evento, titulado BTS EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG, se realizará desde la histórica Plaza Gwanghwamun en Seúl y será transmitido en exclusiva por la plataforma de streaming para todo el mundo, incluyendo Guatemala y el resto de América Latina.
La transmisión forma parte de la estrategia de Netflix para expandir su contenido en vivo, integrando espectáculos musicales de gran alcance. El regreso de BTS también coincide con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, ARIRANG, y marca un hito importante en la carrera de los siete integrantes: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.
Para los fanáticos guatemaltecos del BTS ARMY, el concierto en vivo se podrá ver en Netflix desde las 5:00 a. m. hora de Guatemala (CST) el sábado 21 de marzo de 2026. Este horario es el mismo para varios países de Centroamérica, como México, Honduras, El Salvador y Costa Rica.
BTS regresa más fuerte que nunca
Con este horario, los seguidores deberán levantarse temprano si quieren seguir la transmisión en vivo desde Guatemala, ya que la señal en la región comienza a las 05:00 horas. En otros territorios de Latinoamérica, los horarios varían: en países como Colombia, Perú y Panamá la transmisión inicia a las 06:00 horas, mientras que en Argentina, Chile y Brasil el evento está programado para 08:00 horas.
El regreso de BTS es considerado uno de los eventos musicales más esperados del este 2026.
BTS EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG no solo celebra el lanzamiento del nuevo álbum, sino que anticipa también el inicio de la Arirang World Tour 2026-2027, una gira mundial con más de 80 conciertos que recorrerá Asia, América, Europa y otras regiones del mundo.