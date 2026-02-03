 Regreso de BTS en vivo por Netflix: Hora en Guatemala
Farándula

Netflix transmitirá en vivo el regreso a los escenarios de BTS: ¿a qué hora verlo en Guatemala?

El esperado regreso de BTS a los escenarios ya tiene fecha y plataforma confirmadas: Netflix transmitirá el concierto en vivo para Latinoamérica.

Compartir:
bts-emisoras-unidas-noviembre-2024-1.jpg,
bts-emisoras-unidas-noviembre-2024-1.jpg / FOTO:

El fenómeno global del K-pop, BTS, volverá a los escenarios con un esperado concierto transmitido en vivo por Netflix el 21 de marzo de 2026. Con dicho evento marcarán su primer regreso en conjunto tras cumplir el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

El evento, titulado BTS EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG, se realizará desde la histórica Plaza Gwanghwamun en Seúl y será transmitido en exclusiva por la plataforma de streaming para todo el mundo, incluyendo Guatemala y el resto de América Latina.

La transmisión forma parte de la estrategia de Netflix para expandir su contenido en vivo, integrando espectáculos musicales de gran alcance.  El regreso de BTS también coincide con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, ARIRANG, y marca un hito importante en la carrera de los siete integrantes: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

Para los fanáticos guatemaltecos del BTS ARMY, el concierto en vivo se podrá ver en Netflix desde las 5:00 a. m. hora de Guatemala (CST) el sábado 21 de marzo de 2026.  Este horario es el mismo para varios países de Centroamérica, como México, Honduras, El Salvador y Costa Rica.

BTS regresa más fuerte que nunca

Con este horario, los seguidores deberán levantarse temprano si quieren seguir la transmisión en vivo desde Guatemala, ya que la señal en la región comienza a las 05:00 horas.  En otros territorios de Latinoamérica, los horarios varían: en países como Colombia, Perú y Panamá la transmisión inicia a las 06:00 horas, mientras que en Argentina, Chile y Brasil el evento está programado para 08:00 horas.

El regreso de BTS es considerado uno de los eventos musicales más esperados del este 2026.

¿Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera tienen un matrimonio lavanda? Esto dice Toñita

El término “matrimonio lavanda” se viralizó tras señalamientos que involucran a Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez.

BTS EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG no solo celebra el lanzamiento del nuevo álbum, sino que anticipa también el inicio de la Arirang World Tour 2026-2027, una gira mundial con más de 80 conciertos que recorrerá Asia, América, Europa y otras regiones del mundo.

En Portada

José Rubén Zamora: Soy inocente, pero ya cumplí la penat
Nacionales

José Rubén Zamora: "Soy inocente, pero ya cumplí la pena"

12:44 PM, Feb 03
La publicidad en el Super Bowl alcanza cifras nunca antes vistast
Deportes

La publicidad en el Super Bowl alcanza cifras nunca antes vistas

11:20 AM, Feb 03
Incendio consume vehículos en predio municipal de Quetzaltenangot
Nacionales

Incendio consume vehículos en predio municipal de Quetzaltenango

12:20 PM, Feb 03
Sacerdote que vive en Guatemala caminará junto a Shakira en El Salvadort
Farándula

Sacerdote que vive en Guatemala caminará junto a Shakira en El Salvador

12:08 PM, Feb 03

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Real MadridPNCDonald TrumpNoticias de GuatemalaSeguridadredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos