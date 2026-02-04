 Chaleco Antibalas: La Polémica del Esmoquin de Bad Bunny
Farándula

¿Chaleco antibalas? Esmoquin de Bad Bunny en los Grammys genera polémica

El torso rígido, el esmoquin abierto y miles de teorías en Internet. El look de Bad Bunny en los Grammys encendió rumores de que llevaba chaleco antibalas.

Bad Bunny, Redes sociales
Bad Bunny / FOTO: Redes sociales

Los Grammys ya pasaron, pero las conversaciones alrededor de Bad Bunny siguen marcando tendencia. Esta vez no fue solo por sus premios o su discurso político, sino por el atuendo que lució en la alfombra roja, un esmoquin negro que provocó una ola de especulaciones en redes sociales: algunos usuarios aseguraron que el cantante habría asistido a la gala con un chaleco antibalas oculto bajo la camisa.

El rumor tomó fuerza tras la difusión de fotografías y videos donde el torso del artista parecía más ancho y estructurado de lo habitual.

La chaqueta, abierta y abotonada solo en la parte inferior, generaba una silueta rígida que para muchos no encajaba con un traje tradicional. En cuestión de horas, la teoría se viralizó y colocó su nombre entre las principales tendencias.

Contexto mediático y político

La especulación no surgió en el vacío. Bad Bunny venía de dominar la ceremonia con tres gramófonos, incluido el de Álbum del Año, además de ofrecer un discurso crítico sobre políticas migratorias y mencionar al ICE.

Ese posicionamiento público llevó a algunos internautas a suponer que el artista podría requerir medidas de seguridad adicionales durante uno de los eventos televisivos más vistos del año.

Sin embargo, hasta ahora no existe ningún comunicado oficial, ni del equipo del cantante ni de la organización de los premios, que confirme que haya utilizado protección antibalas durante la gala.

La explicación está en la moda, no en la seguridad

Lejos de tratarse de una prenda táctica, especialistas en moda y diseño señalaron que la forma del torso responde a la construcción del traje. El esmoquin fue atribuido a la firma francesa Schiaparelli, reconocida por su estética surrealista y experimental.

La casa de moda, fundada por Elsa Schiaparelli y actualmente dirigida por Daniel Roseberry, incorporó un sistema de ajuste tipo corsé en la parte posterior del saco. Este recurso estiliza la cintura, ensancha visualmente el pecho y crea una figura escultórica, alejándose de la silueta clásica masculina.

El efecto, pensado como una declaración estética y de género, terminó generando confusión en cámara. La rigidez del diseño fue interpretada por algunos como una pieza protectora, cuando en realidad se trataba de un elemento de alta costura.

Para Bad Bunny, la ropa ha sido parte de su discurso artístico. A lo largo de su carrera ha desafiado estereotipos de masculinidad, usando faldas, uñas pintadas, joyería y siluetas poco convencionales. El traje de Schiaparelli encaja en esa narrativa: jugar con los códigos de género y convertir la moda en una forma de expresión cultural.

El atuendo también incluyó piezas de joyería de lujo y accesorios históricos, reforzando la idea de un estilismo conceptual más cercano al arte que a la funcionalidad.

Guatemala
