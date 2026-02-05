Halle Berry deslumbran en vestido transparente sin ropa interior

A sus 59 años, Halle Berry continúa desafiando las convenciones de la edad y la belleza en Hollywood.
Recientemente, deslumbró en una impactante sesión fotográfica para la revista The Cut, donde no solo exhibió su espectacular figura, sino que también aprovechó la plataforma para alzar su voz contra el edadismo y abogar por la salud femenina.
En las imágenes que rápidamente se viralizaron en su cuenta de Instagram, Halle Berry posó con una confianza inquebrantable.
Una de las fotografías más comentadas la mostró en lencería negra, complementada con una bata transparente que realzaba su glamour natural. Su figura, visiblemente tonificada por años de disciplina y ejercicio, quedó a la vista, demostrando su vitalidad.
Otro de los atuendos destacados fue un espectacular vestido transparente confeccionado con una malla beige, que la actriz lució con su cabellera suelta y un flequillo que aportó un toque aún más femenino a su estilo.
La sesión también incluyó un elegante bodysuit y un vibrante vestido rojo, consolidando su imagen como un ícono de estilo atemporal.
La lucha contra el edadismo en Hollywood
Más allá de su impacto visual, Halle Berry utilizó la entrevista con The Cut para abordar temas de profunda relevancia social.
La actriz conversó sobre su papel como Sharon Coombs en la próxima película "Crime 101", una cinta que, según la sinopsis, narra la historia de un ladrón y una corredora de seguros que planean un gran atraco mientras un detective los persigue.
Halle Berry destacó que la película también explora la problemática del edadismo, un fenómeno que afecta particularmente a las mujeres a medida que envejecen.
Explicó cómo el personaje de Sharon Coombs resonó profundamente con sus propias experiencias y observaciones sobre la sociedad.
"Llegas a una edad en la que te sientes marginada, devaluada. Lo sientes en el trabajo. Lo sientes en la sociedad". Con una determinación palpable, añadió una poderosa declaración: "No voy a permitir que me borren. Voy a hablar más alto que nunca", enfatizando su compromiso en la lucha contra el edadismo en la industria del entretenimiento.
El activismo de Halle Berry se extiende más allá de la pantalla. En 2020, lanzó Raspin, una plataforma inicialmente dedicada a la atención médica para la menopausia y la perimenopausia.
Desde entonces, la iniciativa ha evolucionado, reorientando su enfoque hacia la salud y la longevidad de las mujeres en un sentido más amplio.