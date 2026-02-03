Sydney Sweeney desata polémica en lencería de hilo

La reconocida actriz Sydney Sweeney ha vuelto a generar revuelo con una audaz y original campaña publicitaria para su marca de lencería, que la muestra en un inesperado rol de "jardinera sexy".
Esta estrategia de marketing, que ya es característica de la estrella, ha provocado una ola de comentarios y reacciones.
En esta ocasión, Sydney Sweeney ha apostado por un concepto visualmente impactante: un video donde se la ve cuidando un jardín, podando setos y regando flores, todo ello mientras luce prendas de su propia línea de lencería.
La propuesta, lejos de pasar desapercibida, busca captar la atención del público y consolidar la imagen de su marca con un estilo provocador y desenfadado.
Sydney Sweeney, conocida por su versatilidad en la pantalla, demuestra una vez más su habilidad para dominar las redes sociales y los medios con sus innovadoras iniciativas comerciales.
El video, que rápidamente se ha viralizado en diversas plataformas digitales, muestra a Sydney Sweeney en diversas poses, interactuando con la naturaleza de una manera que contrasta con la delicadeza y la intimidad de la lencería.
La imagen de la actriz realizando tareas de jardinería en bragas ha sido el epicentro de la conversación, generando tanto admiración por la creatividad de la campaña como divertidas especulaciones sobre las implicaciones prácticas y los posibles desafíos de tal vestimenta en un entorno al aire libre.
El momento perfecto para hacer publicidad
El mes de febrero no hace más que empezar y con ello, las parejas ya piensan en el 14 de febrero con el día de San Valentín. Es ahí donde Sydney Sweeney ve una oportunidad y por ello comenzó a lanzar sus artículos de lencería en una fecha clave para que las mujeres quieren adquirirlos.
Sydney Sweeney ha logrado acaparar toda la atención mediática desde su audaz maniobra publicitaria con el cartel de Hollywood hasta estos nuevos clips "cotidianos", la actriz ha puesto a las marcas tradicionales a la defensiva y son miles las mujeres que ya miran en su nueva marca una oportunidad de cambiar paradigmas.
