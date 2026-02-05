 Tragedia: Creador de contenido muere en reto viral de puente
Farándula

Muerte de influencer tras saltar a un río desde un puente reabre debate sobre retos extremos

Ángel Montoya murió tras lanzarse desde un puente mientras grababa un reto viral. Su caso reabre el debate sobre los peligros extremos que enfrentan los jóvenes por fama en redes.

Ángel Montoya reto viral, Redes sociales
Ángel Montoya reto viral / FOTO: Redes sociales

Lo que comenzó como un video más para redes sociales terminó en tragedia. El creador de contenido colombiano Ángel Montoya, de 30 años, falleció luego de lanzarse al río Cauca desde el puente General Santander mientras realizaba un reto viral que estaba siendo grabado para internet.

El salto, que pretendía ser una escena llamativa para ganar reproducciones y seguidores, se convirtió en sus últimos minutos con vida. Testigos relatan que el influencer cayó al agua entre risas y comentarios frente a la cámara, pero segundos después la fuerte corriente lo arrastró sin darle oportunidad de regresar a la orilla.

El momento fue difundido en distintas plataformas digitales, donde miles de usuarios observaron con angustia cómo desaparecía río abajo.

El accidente

Según reportes locales, Ángel Montoya se lanzó desde una altura considerable sin equipo de seguridad ni acompañamiento profesional. Aunque intentó nadar para salir del cauce, la fuerza del río Cauca —considerado uno de los más caudalosos y peligrosos de Colombia— le impidió avanzar.

Personas que presenciaron la escena alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. Sin embargo, la rapidez del arrastre complicó cualquier intento de rescate inmediato.

Cuatro días de búsqueda

Tras la desaparición, autoridades activaron un amplio operativo con bomberos, rescatistas y buzos especializados. Durante cuatro días rastrearon distintos tramos del río hasta que finalmente localizaron el cuerpo a varios kilómetros del punto del salto.

La confirmación de su fallecimiento generó conmoción entre sus seguidores, familiares y otros creadores de contenido, quienes expresaron mensajes de despedida y condolencias en redes sociales.

Ángel Montoya se había hecho conocido en plataformas digitales por compartir videos de retos, bromas y desafíos extremos. Su contenido, enfocado en la adrenalina y el riesgo, buscaba captar la atención de audiencias jóvenes que consumen este tipo de clips de alto impacto.

Como ocurre con muchos influencers emergentes, la presión por destacar en algoritmos cada vez más competitivos lo llevó a realizar hazañas más peligrosas para aumentar visualizaciones, una práctica que expertos advierten puede escalar rápidamente hacia situaciones de alto riesgo.

El peligro de los retos virales

El caso ha reabierto el debate sobre los llamados "retos virales", dinámicas que incentivan conductas temerarias a cambio de fama digital. En los últimos años, distintos desafíos han provocado lesiones graves e incluso muertes en varias partes del mundo.

Especialistas en salud mental y seguridad digital alertan que muchos jóvenes subestiman los riesgos reales. La búsqueda de aprobación, likes y seguidores puede generar una falsa sensación de invulnerabilidad.

Además, la normalización del peligro en redes crea un efecto dominó: mientras más extremo es el contenido, más posibilidades tiene de viralizarse, lo que empuja a otros a intentar hazañas similares.

Autoridades educativas de diferentes países latinos han insistido en la importancia de hablar con adolescentes y creadores de contenido sobre límites, prevención y responsabilidad digital.

