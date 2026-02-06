Cafres en Guatemala: Concierto de Reggae y Nostalgia

La reconocida banda argentina Los Cafres se presentará este sábado 7 de febrero en Guatemala como parte de su gira Centroamérica Tour 2026, un recorrido musical que incluye presentaciones en varios países de la región. El concierto se llevará a cabo en El Bosque de Antigua Cerveza, en Antigua Guatemala, a partir de las 8:00 de la noche.
La presentación formará parte del Antigua Fest, un evento que combinará música en vivo, gastronomía, bebidas y actividades recreativas en un ambiente al aire libre.
Los organizadores anticipan una noche cargada de energía, ideal para que los seguidores del reggae disfruten de una de las agrupaciones más importantes del género en América Latina.
¿Quiénes son Los Cafres?
Formada en Buenos Aires a finales de los años ochenta, Los Cafres es considerada una de las bandas pioneras del reggae en español en América Latina. Con más de tres décadas de trayectoria, la agrupación ha construido una identidad musical que mezcla el reggae roots con letras sobre el amor, la conciencia social y la reflexión personal.
A lo largo de su carrera han lanzado múltiples discos y han logrado posicionar canciones que se han convertido en clásicos del reggae latino, como Tus ojos, Aire, Si el amor se cae, Bastará y Casi que me pierdo.
Su estilo se caracteriza por una sonoridad cálida y letras introspectivas que han conectado con varias generaciones de seguidores.
Una noche de reggae en Antigua Guatemala
El concierto en Guatemala promete un recorrido por los temas más emblemáticos de la banda, así como canciones de producciones más recientes.
Las entradas están disponibles en línea a través del sitio web del festival. Los precios anunciados incluyen preventa desde Q395 y preventa general desde Q455. Se recomienda llegar con anticipación y utilizar ropa cómoda, ya que el concierto se desarrollará en un espacio abierto.
La visita de Los Cafres a Guatemala forma parte de una gira regional que reafirma la vigencia de la banda dentro del reggae latinoamericano. Con una propuesta musical que ha resistido el paso del tiempo, el grupo promete una noche llena de ritmo, recuerdos y conexión con el público guatemalteco.
