Cardi B sufre caída tras baile sexy con robot en la calle

La inesperada caída de Cardi B en plena calle de San Francisco se transformó en uno de los momentos más comentados de la previa del Super Bowl 2026.
La escena, registrada por varios testigos y difundida en redes sociales, mostró a la artista en un animado baile frente a un robot humanoide, antes de terminar en el suelo en medio de risas, asombro y una rápida reacción de los presentes.
Cardi B lucía un enterizo negro y amarillo con tacones de aguja mientras salía de su hotel cuando notó la presencia del robot.
Con su característico humor, se acercó a la máquina, bromeó ante los espectadores y exclamó: "Aléjate de mi hombre". Poco después, inició una sensual coreografía alrededor del robot, simulando un lap dance en la acera y captando la atención de fanáticos y curiosos.
La situación tomó un giro imprevisto cuando, en medio del baile, tanto Cardi B como el robot perdieron el equilibrio y cayeron frente a decenas de testigos.
Cardi B quedó bajo el robot y varias personas se apresuraron a ayudarla a ponerse de pie, mientras los teléfonos móviles no dejaban de grabar el momento desde distintos ángulos.
Presencia activa durante la semana del Super Bowl
El viaje de Cardi B a San Francisco no solo respondía a compromisos laborales. La rapera viajó para acompañar a su pareja, Stefon Diggs, quien se preparaba para disputar el Super Bowl con los New England Patriots después de conquistar el título de conferencia y recuperarse de una grave lesión en la rodilla.
En declaraciones a la NFL y durante una entrevista con Cameron Wolfe, la cantante expresó su orgullo y alegría por el logro de Diggs, destacando haber acompañado a su pareja en todo el proceso de recuperación.
La pareja, junto a su hijo de tres meses, se mostró unida a lo largo de los días previos al gran partido. Además, Cardi B participó en eventos exclusivos como la fiesta organizada por Michael Rubin, donde compartió con figuras destacadas del deporte y el espectáculo, incluyendo a Joe Burrow y Tom Brady. Su vida social en la ciudad no pasó inadvertida y se hizo eco en redes sociales por la cantidad de encuentros y momentos virales.
Durante el espectácular show de medio tiempo del Super Bowl 2026 en el Levi’s Stadium, Cardi B fue una de las invitadas sorpresa en la "Casita" de Bad Bunny.
En el escenario también estuvieron Jessica Alba, Alix Earle, Karol G, Young Miko y Pedro Pascal, acompañando al cantante puertorriqueño en el número "Yo Perreo Sola", uno de los más aclamados por el público, aunque Cardi B no interpretó ninguna canción en particular.