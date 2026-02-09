 Cardi B sufre caída tras baile sexy con robot en la calle
Farándula

Cardi B sufre fuerte caída tras bailar sensualmente frente a robot en la calle

La famosa rapera se volvió viral tras caerse durante un baile frente a un robot, justo antes del Super Bowl 2026, generando reacciones masivas en redes sociales.

Compartir:
Cardi B, Instagram
Cardi B / FOTO: Instagram

La inesperada caída de Cardi B en plena calle de San Francisco se transformó en uno de los momentos más comentados de la previa del Super Bowl 2026.

La escena, registrada por varios testigos y difundida en redes sociales, mostró a la artista en un animado baile frente a un robot humanoide, antes de terminar en el suelo en medio de risas, asombro y una rápida reacción de los presentes.

Cardi B lucía un enterizo negro y amarillo con tacones de aguja mientras salía de su hotel cuando notó la presencia del robot.

Con su característico humor, se acercó a la máquina, bromeó ante los espectadores y exclamó: "Aléjate de mi hombre". Poco después, inició una sensual coreografía alrededor del robot, simulando un lap dance en la acera y captando la atención de fanáticos y curiosos.

La situación tomó un giro imprevisto cuando, en medio del baile, tanto Cardi B como el robot perdieron el equilibrio y cayeron frente a decenas de testigos.

Cardi B quedó bajo el robot y varias personas se apresuraron a ayudarla a ponerse de pie, mientras los teléfonos móviles no dejaban de grabar el momento desde distintos ángulos.

Presencia activa durante la semana del Super Bowl

El viaje de Cardi B a San Francisco no solo respondía a compromisos laborales. La rapera viajó para acompañar a su pareja, Stefon Diggs, quien se preparaba para disputar el Super Bowl con los New England Patriots después de conquistar el título de conferencia y recuperarse de una grave lesión en la rodilla.

En declaraciones a la NFL y durante una entrevista con Cameron Wolfe, la cantante expresó su orgullo y alegría por el logro de Diggs, destacando haber acompañado a su pareja en todo el proceso de recuperación.

La pareja, junto a su hijo de tres meses, se mostró unida a lo largo de los días previos al gran partido. Además, Cardi B participó en eventos exclusivos como la fiesta organizada por Michael Rubin, donde compartió con figuras destacadas del deporte y el espectáculo, incluyendo a Joe Burrow y Tom Brady. Su vida social en la ciudad no pasó inadvertida y se hizo eco en redes sociales por la cantidad de encuentros y momentos virales.

Durante el espectácular show de medio tiempo del Super Bowl 2026 en el Levi’s Stadium, Cardi B fue una de las invitadas sorpresa en la "Casita" de Bad Bunny.

En el escenario también estuvieron Jessica Alba, Alix Earle, Karol G, Young Miko y Pedro Pascal, acompañando al cantante puertorriqueño en el número "Yo Perreo Sola", uno de los más aclamados por el público, aunque Cardi B no interpretó ninguna canción en particular.

En Portada

Segunda vuelta: CC confirma que solo abogados podrán votar para elegir magistradost
Nacionales

Segunda vuelta: CC confirma que solo abogados podrán votar para elegir magistrados

04:15 PM, Feb 09
Expresidentes del mundo visitan Guatemala para observar elecciones judicialest
Nacionales

Expresidentes del mundo visitan Guatemala para observar elecciones judiciales

03:41 PM, Feb 09
Liverpool vs. Manchester City superó en audiencia al Super Bowlt
Deportes

Liverpool vs. Manchester City superó en audiencia al Super Bowl

03:10 PM, Feb 09
¿Cómo logró la pareja casarse en show de medio tiempo de Bad Bunny?t
Farándula

¿Cómo logró la pareja casarse en show de medio tiempo de Bad Bunny?

03:20 PM, Feb 09

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCReal MadridNoticias de GuatemalaSeguridadEstados Unidosredes socialesEE.UU.Super Bowl
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos