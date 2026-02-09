 Evita Estafas en el Concierto de Shakira en El Salvador
¡Evita esta estafa si vas al concierto de Shakira en El Salvador y cruzas la frontera de Guatemala!

Viajar para ver a Shakira en El Salvador puede ser una experiencia inolvidable, pero también ha encendido alertas entre los fanáticos que cruzan la frontera.

Shakira, Instagram
Shakira / FOTO: Instagram

Si estás planeando viajar desde Guatemala para asistir a los conciertos de Shakira en El Salvador, es importante estar alerta ante posibles estafas en la frontera. En redes sociales circula una advertencia de una usuaria que asegura que, en algunos pasos fronterizos, personas se acercan a los vehículos.

Esas personas se ofrecen como "ayuda" para acelerar el cruce o gestionar documentos, pero al final piden dinero. Según el testimonio compartido, estos individuos solicitan dinero a cambio de información o "gestionar el trámite", aprovechándose del estrés y la ansiedad de los viajeros.

@alexia.monterroso

Casi nos estafan llegando a #elsalvador🇸🇻 !!! 😱 Aquí te cuento para que No te pase... #estafas #migracion #recomendaciones

♬ sonido original - Alexia Mont🩵

La recomendación oficial, respaldada por testimonios de viajeros, es no entregar dinero bajo ninguna circunstancia. El proceso migratorio en la frontera es claro: solo debes presentar tu DPI o pasaporte ante los oficiales correspondientes y seguir las instrucciones del personal aduanero.

No se requiere pago adicional para el ingreso legal al país si tienes tus documentos en regla.  Evita caer en fraudes que solo buscan aprovechar el flujo de turistas por el magno evento musical.

Más del show de Shakira

La llegada de Shakira, considerada una de las artistas latinas más influyentes del mundo, ha generado una verdadera ola de turismo y entusiasmo en toda Centroamérica. La cantante colombiana inauguró su residencia musical en El Salvador, con múltiples fechas programadas en el Estadio Nacional Jorge "Mágico" González en San Salvador.

Este evento único no solo reúne a miles de fanáticos salvadoreños, sino que también atrae a seguidores de Guatemala, Honduras, Nicaragua y otros países, transformando a El Salvador en el epicentro musical de la región.

La residencia musical ya arrancó con lleno total: Shakira ofreció sus primeros dos conciertos en El Salvador ante miles de fanáticos que viajaron desde distintos países de la región. Ahora, la expectativa continúa, ya que todavía quedan tres fechas programadas para el 13, 14 y 15 de febrero.

Todas las jornadas prometen mantener la euforia, el despliegue visual y el repertorio de éxitos que han convertido estos shows en uno de los eventos musicales más comentados del momento.

