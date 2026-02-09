¡No era Liam Conejo! La verdadera historia del niño que apareció junto a Bad Bunny en el Super Bowl

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, encabezado por Bad Bunny, dejó múltiples momentos memorables, pero uno en particular provocó una oleada de comentarios en redes sociales. La aparición de un niño en el escenario junto al artista puertorriqueño desató teorías entre los fanáticos, quienes intentaron identificar al pequeño que compartió un instante simbólico con el cantante.
Durante la presentación, Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre real de Bad Bunny) se acercó a un niño que simulaba ver un discurso suyo en televisión junto a sus padres. En ese momento, el artista le entregó un premio Grammy, creando una escena cargada de significado que rápidamente se volvió viral.
¿Por qué pensaron que era Liam Conejo Ramos?
En plataformas como X y TikTok, varios usuarios comenzaron a asegurar que el niño era Liam Conejo Ramos, un menor de cinco años cuya historia había generado atención mediática semanas antes, luego de que fuera detenido junto a su padre por autoridades migratorias en Estados Unidos.
La coincidencia entre el mensaje social del espectáculo y la sensibilidad del tema migratorio llevó a muchos internautas a interpretar el momento como un gesto de solidaridad del cantante. Algunos mensajes virales incluso afirmaban que Bad Bunny había invitado al niño al escenario como homenaje. Sin embargo, esa versión no era correcta.
Liam Conejo Ramos se volvió conocido en medios internacionales tras el caso de detención migratoria que involucró a su familia, una situación que generó debate público sobre las políticas migratorias en Estados Unidos y la separación de familias.
Aunque su historia conmovió a miles de personas, el menor no tuvo participación en el espectáculo del Super Bowl ni relación directa con la producción del evento.
La verdadera identidad del niño en el escenario
Tras la ola de especulaciones, medios como People y Entertainment Weekly confirmaron que el niño que apareció junto a Bad Bunny era Lincoln Fox, un actor infantil de ascendencia argentina y egipcia.
La identificación se realizó cuando el propio menor compartió en redes sociales un video del momento, acompañado del mensaje: "¡Recordaré este día por siempre!", agradeciendo la oportunidad de formar parte del espectáculo.
Además, el actor explicó que su vestuario estaba inspirado en una fotografía de la infancia de Bad Bunny, lo que reforzó la interpretación simbólica de la escena.
Un homenaje a la infancia del "Conejo Malo"
La participación de Lincoln Fox fue concebida como una representación del propio Bad Bunny cuando era niño, una metáfora sobre los sueños cumplidos y el camino recorrido hasta convertirse en uno de los artistas más influyentes del mundo.
Este momento formó parte de un espectáculo que combinó música, identidad cultural y mensajes sociales. El repertorio incluyó canciones como Tití me preguntó, Yo Perreo Sola, NuevaYol y Voy a llevarte pa’ PR, además de homenajes a la música urbana clásica con fragmentos de temas de Tego Calderón, Don Omar y Daddy Yankee.
La presentación contó también con la participación de la banda de salsa puertorriqueña Los Sobrinos, sumando un componente musical que celebró la diversidad cultural de Puerto Rico.
El show de Bad Bunny marcó un momento histórico al convertirse en el primer espectáculo de medio tiempo del Super Bowl interpretado completamente en español. La producción incluyó referencias a la cultura latina, la proyección de la frase "Lo único más poderoso que el odio es el amor" y la presencia de figuras como Pedro Pascal, Jessica Alba, Karol G, Cardi B y Ricky Martin.
El cierre del espectáculo reforzó el mensaje de unidad cuando el cantante lanzó un balón de fútbol americano con la frase "Juntos somos América", en un gesto que resumió el espíritu de la presentación.
Mira también:
@emisorasunidas897
Capturan a autoridades del SP por privilegios en prisión. . . #carceles #ellobo #RenovacionI #Barrio18♬ sonido original - Emisoras Unidas