Alejandra Ávalos revela el bullying de Érika Buenfil y Laura Flores

Alejandra Ávalos rememoró públicamente uno de los episodios más difíciles de su carrera, señalando a Erika Buenfil y Laura Flores como responsables de actos de bullying durante un show hace aproximadamente dos décadas.
La cantante mexicana relató que ambas actrices acudieron a una de sus presentaciones y, desde una mesa central, comenzaron a gritarle comentarios sobre su físico, provocando una profunda incomodidad y marcando su vida personal.
Alejandra Ávalos compartió que, durante el espectáculo, escuchó frases hirientes como "panzona, celulítica, no te has visto en un espejo, estás horrible", dichas en voz alta por Flores y Buenfil.
Inicialmente, pensó que era una broma entre amigas, llegando incluso a presentarlas durante el show como invitadas especiales. Sin embargo, tras dos horas de insistentes burlas, entendió la gravedad de la situación.
La cantante reconoció que la experiencia le resultó muy dolorosa, ya que ambas actrices han negado constantemente haber estado involucradas en el incidente. Alejandra Ávalos subrayó que, pese al tiempo transcurrido, el recuerdo sigue presente:
"Ellas dicen que no se acuerdan, pero yo siempre lo he hablado; fue una situación de bullying que viví". Recordó que en ese momento no tuvo la fuerza para pedirles que se marcharan del espectáculo.
A pesar del paso de los años, el tema sigue generando confusión dado que próximamente Alejandra Ávalos compartirá un nuevo proyecto profesional junto a Laura Flores.
Su postura ante el bullying
La artista ha abordado este episodio con la intención de visibilizar las situaciones de acoso dentro del medio artístico, resaltando la importancia de reconocer y enfrentar este tipo de experiencias.
Además, dijo que aunque entonces no sintió el valor de defenderse, hoy busca que su testimonio ayude a otras personas a no callar ante el bullying.
Alejandra Ávalos recalcó que narrar su vivencia no tiene el objetivo de generar controversia gratuita, sino de dejar claro el impacto real del bullying, incluso entre quienes alguna vez se consideraron amigas.
