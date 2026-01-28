 Laura Flores Impacta con Cambio Drástico y Críticas por Cirugías
Farándula

Laura Flores sorprende con drástico cambio y la critican por "exceso" de cirugías

La transformación de la actriz ha generado controversia en redes sociales, donde sus seguidores la alaban por su nueva imagen, mientras que críticos cuestionan el uso de procedimientos estéticos.

Laura Flores, Instagram
Laura Flores / FOTO: Instagram

El nuevo look de Laura Flores generó una intensa conversación en redes sociales, donde se mezclaron elogios y críticas sobre su apariencia actual. 

A sus 62 años, la actriz se mostró renovada con un estilo moderno que la hace lucir hasta 20 años más joven, impactando a seguidores y detractores por igual tras compartir fotografías de su transformación.

Al presentar las imágenes en sus perfiles sociales, muchos usuarios destacaron que su rostro luce muy distinto al que recordaban, señalando que su juventud podría deberse al supuesto "exceso" de intervenciones estéticas.

Sin embargo, otros celebraron la determinación de Laura Flores para reinventarse, resaltando su cabello con nuevo corte y color y un maquillaje que realza sus facciones y ojos azules.

La publicación de las imágenes se viralizó rápidamente después de que una cuenta especializada en maquillaje y peinado compartiera el antes y después de la actriz. 

Las fotografías, acompañadas por comentarios que aplaudían su belleza y carisma, tampoco tardaron en atraer comentarios menos favorables.

En las imágenes, Laura Flores aparece con maquillaje discreto en tonos tierra, lo que para muchos contribuyó a su apariencia juvenil.

Foto embed
Laura Flores - Instagram

Las críticas

Sin embargo, la transformación no pasó inadvertida entre algunos internautas, quienes cuestionaron si utiliza peluca, argumentando que el cabello no muestra raíz visible.

Además, se mostraron críticos aseguraron que el nuevo aspecto de la actriz no corresponde a su edad. Algunos llegaron a cuestionar sus decisiones de vestuario y la animaron a aceptar el paso del tiempo sin recurrir al bisturí:

  • "¿Es peluca?"
  • "Es hermosa pero de mal gusto quererse vestir como una jovencita"
  • "Tú tienes mucha clase para vestirte así. No lo hagas. ¡No te rebajes de clase y estilo!"
  • "Ya acepte su edad"
  • "Con todas las cirugías que se hizo cómo no va a estar joven"

Laura Flores se sinceró con la prensa sobre sus arreglos estéticos y aclaró que su belleza es natural, puesto que no usa bótox: "El bótox y yo no somos compatibles". 

La actriz también reveló cómo se encuentra su colega y amiga, Yadhira Carrillo, tras ser diagnosticada con covid-19: "Está bien, está perfecta. Ya se curó, ya todo", señaló.

