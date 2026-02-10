Brittany Mahomes posa en bikini pequeño para Sports Illustrated

Brittany Mahomes irrumpió en la portada digital de febrero de Sports Illustrated Swimsuit, consolidándose como una referente de estilo y poder femenino al lado de otras parejas icónicas de la NFL.
A sus 30 años, la esposa de Patrick Mahomes, quarterback de los Kansas City Chiefs, destacó en la sesión fotográfica con un bikini rojo Ay Que Colour, el cual presentaba un top halter sumamente pequeño con tirantes marfil y un corte que reveló su escote y la parte inferior de sus senos.
La propuesta visual apostó por la sensualidad y los detalles sofisticados, reafirmando su presencia entre las protagonistas de la edición especial.
El estilismo de Brittany Mahomes estuvo a cargo de Barbara Moura, quien optó por un maquillaje de acabado luminoso, cejas definidas, mejillas bronceadas y labios delineados y brillantes.
Completó su look con pestañas largas y una sutil sombra de ojos, mientras el peinado, en manos de Paul Norton, lució un volumen lateral que añadió dramatismo a su imagen.
Bikinis, una pieza clave en la sesión de fotos
En otra de las imágenes incluidas en la portada, Brittany Mahomes cambió a un bikini Riot Swim con copas triangulares rojas y tirantes de perfil delgado, añadiendo una panty de corte alto atada con lazos laterales. Este conjunto resaltó su silueta y mantuvo la coherencia con los tonos que representan a los Chiefs.
Brittany Mahomes también participó en una sesión con otras personalidades del deporte.
Para la fotografía colectiva junto a Ronika Love (esposa de Jordan Love), Christen Goff (esposa de Jared Godd), Claire Kittle (esposa de George Kittle), Haley Cavinder (esposa de Jake Ferguson) y Normani (comprometida con DK Metcalf), optó por un bañador negro de una pieza diseñado por Haus of Pinklemonaid.
La prenda poseía tiras en los muslos, escote profundo y aberturas altas en las piernas, logrando un efecto sofisticado y cohesivo junto a los trajes de baño de las demás participantes. Ella llevó el cabello en un recogido pulido para esta ocasión.
Brittany Mahomes debutó en Sports Illustrated Swimsuit en febrero de 2024, mostrando en ese entonces un audaz diseño de Mugler con tirantes cruzados al cuello y un corte llamativo en el abdomen, acentuando su estilo con sombra ahumada y ondas playeras en Belice.
Sports Illustrated subrayó el ascenso de Brittany como Novata 2024, reconociéndola como la dueña del Kansas City Current de la NWSL, ex deportista profesional, esposa y madre.
Además, el medio resaltó que su impulso ha superado todas las expectativas, inspirando a mujeres con su determinación y liderazgo en el deporte, especialmente por ser fundadora del primer estadio del mundo dedicado exclusivamente al fútbol femenino.