Caitriona Balfe y Sam Heughan: Sin Ropa para Outlander

En 2004 se estrenó la serie de época Outlander y desde entonces sus fans no han dejado de crecer en todo el mundo.
Tras 12 años, 8 temporadas y 101 episodios después, la aventura de Claire y Jamie ha ido conquistando los corazones de cada vez a más seguidores que se han ido enganchando a esta historia de amor, viajes en el tiempo y grandes desafíos.
Movistar+ estrena el 7 de marzo la octava y última temporada de una de las adaptaciones de novela a serie con mayor éxito. La temporada final llega con 10 episodios y una misión delicada: dar cierre televisivo a una saga que, además, sigue viva en librerías
Y mientras Outlander se prepara para el estreno de su octava y última temporada, sus protagonistas, Caitriona Balfe y Sam Heughan, disfrutaron de una sesión de fotos de portada de Entertainment Weekly.
En este punto, los dos han terminado de filmar, y los fanáticos estarán felices de saber que su última escena fue, como tantas otras, solo ellos dos.
"Nos pareció muy bien terminarlo con Caitríona", comenta Heughan a Entertainment Weekly para nuestra última portada digital . "Estábamos muy agradecidos por el gran camino que hemos recorrido juntos".
Más de la serie
La serie Outlander ha sido dirigida por John Dahl y Kate Cheeseman y sorprendió a todos desde el primer episodio por la historia de amor imposible entre Claire Randall, papel que interpreta la actriz Caitriona Balfe, una enfermera inglesa de los años 40 que viaja a la Escocia del siglo XVIII, y Jamie Fraser, papel interpretado por el actor Sam Heughan, un guerrero valiente y guapísimo cuyo amor trasciende el tiempo, los problemas y los océanos.
Aquí la épica no va de coronas, sino de intimidad: de dos personas que se eligen mientras el mundo insiste en separarles.
"Desde el principio, Outlander ha sido una historia sobre cómo el amor sobrevive al tiempo, a la guerra y a la pérdida. El final debía honrar ese viaje emocional", resume Ronald D. Moore, showrunner de la serie.
La sinopsis oficial lo deja claro: la guerra no se queda en los márgenes. Al arrancar la octava temporada, Jamie Fraser y Claire Fraser regresan a Fraser’s Ridge y descubren que el hogar también cambia cuando tú no estás: lo que era refugio ahora es un asentamiento próspero, transformado por nuevas llegadas y decisiones tomadas en su ausencia.
Ese regreso activa la gran pregunta de la temporada: qué están dispuestos a sacrificar por el lugar que llaman casa y, sobre todo, qué sacrificarían por seguir juntos.