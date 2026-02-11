El hijo de Sebastián Rulli: novio de actriz famosa de Televisa

Santiago, hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano, llama la atención por la relación sentimental que sostiene con una popular actriz de Televisa, un romance que ya no ocultan y que los muestra juntos en eventos públicos donde las cámaras capturan su cercanía.
Recientemente, Santiago apareció junto a su novia en una alfombra roja donde demostraron su complicidad y el apoyo mutuo en sus respectivos proyectos profesionales.
El hijo de Sebastián Rulli no dudó en expresar lo que siente por ella durante una entrevista, subrayando lo especial que es este momento de su vida.
En conversación con Edén Dorantes, Santiago Rulli destacó lo feliz que está de reencontrarse con Paula Cacho, destacada actriz de telenovelas.
"Simplemente estar juntos, es lo mejor que me ha pasado así que, siempre estar con ella es lo mejor... Para mí es lo mejor del mundo estar con Pau y siempre es lo que espero cuando vengo a México", compartió Santiago, evidenciando lo significativo que resulta para él su relación.
Paula Cacho, su pareja, también fue consultada sobre su romance. Ella puntualizó los motivos por los que se siente profundamente enamorada de Santiago:
"Tiene mucha resiliencia, eso lo admiro muchísimo, es súper disciplinado, está súper enfocado en lo que hace y cada día aprendo de ello, lo admiro muchísimo".
Ambos jóvenes llevan siete meses de relación y comparten momentos especiales a través de fotografías en sus redes sociales. Ella ha participado en varias novelas como "Mi secreto", "El precio de amarte" y este año estará en "Tan cerca de ti, nace el amor".
Feliz papá
Sebastián Rulli celebró con gran emoción los 16 años de su hijo Santiago, dedicándole un mensaje conmovedor en redes sociales que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores y figuras del espectáculo.
El reconocido actor compartió con sus seguidores de Instagram un mensaje cargado de orgullo y cariño para Santiago, resultado de su matrimonio anterior con Cecilia Galliano.
" Santiago...Hoy cumples 16 años y verte en quién te estás convirtiendo me llena el alma. No solo por esos 2 metros que ya alcanzas, sino por la grandeza de tu corazón, tu disciplina y tu manera tan noble de caminar la vida. Elegiste un camino exigente, lejos de casa, persiguiendo un sueño con el básquetbol como bandera. Y lo haces con una madurez que me conmueve, con constancia, entrega y una humildad que te define. Te admiro profundamente, más de lo que las palabras pueden decir", escribió el actor.
En su emotivo texto, Sebastián Rulli continuó: " Estoy orgulloso de ti. Te amo con todo mi corazón.Y siempre, siempre, estaré aquí, celebrando cada paso que des hacia tus sueños. Feliz cumpleaños PRÍNCIPE @santiagorulligalliano . ??❤️?❤️?❤️? ".