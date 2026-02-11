 Lele Pons muestra el rostro de su hija tras 7 meses
Farándula

¡Es una belleza! Lele Pons celebra los 7 meses de su hija mostrando su rostro por primera vez

La influencer y Guaynaa habían mantenido la imagen de la pequeña en total privacidad desde su nacimiento; sin embargo, hace unas horas revelaron tiernas fotos de la pequeña que se robaron miles de halagos.

Compartir:
Lele Pons, Facebook
Lele Pons / FOTO: Facebook

Lele Pons y Guaynaa sorprendieron a sus seguidores al mostrar por primera vez el rostro de su hija Eloísa, luego de siete meses manteniendo la imagen de la pequeña en privado desde su nacimiento en julio. 

En una emotiva publicación conjunta en Instagram, la pareja decidió revelar a su hija ante el público, acción que generó una ola de reacciones y mensajes de cariño entre colegas, amistades y seguidores.

" Say hello to Eloísa / Dile hola a Eloísa ????: @vombagram", se lee en la publicación.

Durante meses, Lele Pons y Guaynaa optaron por mantener la identidad visual de su hija lejos de los reflectores.

Compartieron frecuentemente momentos en familia, pero siempre cuidando que el rostro de Eloísa no se mostrara. Esta medida respondió al deseo de proteger la privacidad de la menor en sus primeros meses de vida.

Sin embargo, el deseo de compartir un momento importante como familia pudo más. Tras este tiempo de resguardo, ambos decidieron publicar una imagen donde aparecen sonrientes, cargando a su hija, marcando así la primera vez que sus seguidores pueden ver a Eloísa.

Foto embed
Lele Pons - Instagram

Reacciones emotivas 

La publicación desató una avalancha de comentarios positivos y felicitaciones. Figuras reconocidas como la doctora Ana María Polo no dudaron en enviar su mensaje: "Eres bella y saludable. Que Dios siempre te ampare", escribió la conductora, reflejando el cariño y admiración que despierta la familia.

La actriz Roselyn Sánchez también felicitó a la pareja, destacando en su mensaje: "¡Qué belleza! Que Dios la cuide siempre. ¡Felicidades a ambos!"

Estas palabras se suman a cientos de mensajes que inundaron la publicación, celebrando el crecimiento y bienestar de Eloísa.

El nacimiento de Eloísa se produjo el 26 de julio de 2025, acontecimiento que tuvo un significado fundamental para ambos artistas. Desde entonces, han recibido el respaldo y cariño de seguidores de todas partes, quienes siguen atentos los pasos de la pareja y su hija.

Lele Pons y Guaynaa se casaron en 2023,  y ahora han vivido este nuevo papel de padres con gran entusiasmo, compartiendo detalles de la vida familiar a través de redes sociales.

En Portada

Estado de Sitio: Se mantienen acciones de seguridad en zonas vulnerablest
Nacionales

Estado de Sitio: Se mantienen acciones de seguridad en zonas vulnerables

03:46 PM, Feb 11
Anuncian varios partidos amistosos previo al Mundial 2026 t
Deportes

Anuncian varios partidos amistosos previo al Mundial 2026

05:23 PM, Feb 11
Arévalo se solidariza con exlíderes indígenas y señala caso espurio en su contrat
Nacionales

Arévalo se solidariza con exlíderes indígenas y señala "caso espurio" en su contra

02:01 PM, Feb 11
¿Por qué se pone ceniza en el Miércoles de Ceniza?t
Tendencias

¿Por qué se pone ceniza en el Miércoles de Ceniza?

02:54 PM, Feb 11

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadPNCEstados Unidosredes socialesReal MadridSuper BowlEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos