Lele Pons muestra el rostro de su hija tras 7 meses

Lele Pons y Guaynaa sorprendieron a sus seguidores al mostrar por primera vez el rostro de su hija Eloísa, luego de siete meses manteniendo la imagen de la pequeña en privado desde su nacimiento en julio.
En una emotiva publicación conjunta en Instagram, la pareja decidió revelar a su hija ante el público, acción que generó una ola de reacciones y mensajes de cariño entre colegas, amistades y seguidores.
" Say hello to Eloísa / Dile hola a Eloísa ????: @vombagram", se lee en la publicación.
Durante meses, Lele Pons y Guaynaa optaron por mantener la identidad visual de su hija lejos de los reflectores.
Compartieron frecuentemente momentos en familia, pero siempre cuidando que el rostro de Eloísa no se mostrara. Esta medida respondió al deseo de proteger la privacidad de la menor en sus primeros meses de vida.
Sin embargo, el deseo de compartir un momento importante como familia pudo más. Tras este tiempo de resguardo, ambos decidieron publicar una imagen donde aparecen sonrientes, cargando a su hija, marcando así la primera vez que sus seguidores pueden ver a Eloísa.
Reacciones emotivas
La publicación desató una avalancha de comentarios positivos y felicitaciones. Figuras reconocidas como la doctora Ana María Polo no dudaron en enviar su mensaje: "Eres bella y saludable. Que Dios siempre te ampare", escribió la conductora, reflejando el cariño y admiración que despierta la familia.
La actriz Roselyn Sánchez también felicitó a la pareja, destacando en su mensaje: "¡Qué belleza! Que Dios la cuide siempre. ¡Felicidades a ambos!"
Estas palabras se suman a cientos de mensajes que inundaron la publicación, celebrando el crecimiento y bienestar de Eloísa.
El nacimiento de Eloísa se produjo el 26 de julio de 2025, acontecimiento que tuvo un significado fundamental para ambos artistas. Desde entonces, han recibido el respaldo y cariño de seguidores de todas partes, quienes siguen atentos los pasos de la pareja y su hija.
Lele Pons y Guaynaa se casaron en 2023, y ahora han vivido este nuevo papel de padres con gran entusiasmo, compartiendo detalles de la vida familiar a través de redes sociales.