Récord de Rating: Bad Bunny Brilló en el Super Bowl

Bad Bunny marcó un hito en la historia del Super Bowl LX al atraer a 135.4 millones de espectadores con un show completamente en español, superando con creces todos los registros previos de audiencia para el espectáculo de medio tiempo.
El artista puertorriqueño rompió esquemas al transformar el escenario en una auténtica celebración latina, eclipsando cualquier otro elemento vinculado al evento, incluida la protesta encabezada por Kid Rock.
The "All American Half Time Show" liderado por Kid Rock se quedó muy lejos al registrar solo 2 millones de visualizaciones en vivo, frente al impresionante alcance mediático de la presentación de Bad Bunny.
De hecho, el puertorriqueño no solo dominó sobre la competencia política, sino que logró romper la marca anterior por siete millones de espectadores, superando el récord que había establecido Kendrick Lamar en 2025.
Bad Bunny se presentó íntegramente en español, llevando la cultura puertorriqueña al escenario más visto del mundo y subrayando que "América no es solo Estados Unidos".
Su actuación incluyó escenografías que evocaban los campos de caña de azúcar y su tradicional casita, convirtiendo el show en una auténtica celebración de identidad.
El punto culminante de la noche llegó con la participación de invitados estelares:
- Ricky Martin, quien sumó poder latino y nostalgia al show.
- Lady Gaga, al unir su voz junto con Bad Bunny en el mensaje "Together we are America".
Impacto económico sin precedentes
El espectáculo no solo batió récords de audiencia, también impulsó un consumo estimado de 20,200 millones de dólares durante el evento.
Las marcas aprovecharon este escenario único, pagando hasta 8 millones de dólares por 30 segundos de publicidad durante la transmisión del Super Bowl LX.
A lo largo del encuentro entre Seahawks y Patriots, la mayor parte de la emoción se centró en la actuación de Bad Bunny.
En el caso de la transmisión en español de Telemundo, se estableció un hito, al promediar 3.3 millones de espectadores, convirtiéndose en el Super Bowl más visto en español en la historia de Estados Unidos.
Sobre todo porque durante el espectáculo de medio tiempo, la audiencia alcanzó 4.8 millones, reflejando el enorme interés de la comunidad hispana por un evento que cada vez se siente más cercano a su identidad cultural.
En las primeras 24 horas, el espectáculo generó más de cuatro mil millones de visualizaciones sociales, un aumento del 137% respecto a ediciones anteriores y el mayor consumo digital en la historia de la NFL.