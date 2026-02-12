Gomita revela casi pierde la vida: impactante cicatriz

La influencer mexicana Aracely Ordaz, conocida popularmente como Gomita, generó preocupación entre sus seguidores al revelar que recientemente enfrentó una emergencia médica que la llevó a ser hospitalizada de urgencia. A través de sus redes sociales, la creadora de contenido aseguró que el episodio fue tan grave que "casi pierde la vida".
Según explicó, la crisis de salud ocurrió el pasado 5 de febrero, cuando tuvo que ser trasladada a un hospital donde recibió atención médica inmediata.
En las imágenes que compartió se le observa en una cama hospitalaria, conectada a oxígeno y visiblemente debilitada, lo que provocó una ola de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.
Una cirugía de emergencia
Entre las publicaciones, Gomita mostró una impresionante cicatriz en el costado del abdomen, con múltiples puntadas, lo que indicaría que fue sometida a una cirugía de emergencia. Sin embargo, la influencer no ha revelado cuál fue el diagnóstico ni las causas específicas de la intervención médica.
La creadora de contenido describió lo ocurrido como un momento crítico en su vida.
"El 5 de febrero casi pierdo la vida, pero mi padre amado me dio otra oportunidad", escribió en sus redes sociales, donde también agradeció las oraciones y muestras de cariño recibidas durante su hospitalización.
En recuperación
Actualmente, Gomita confirmó que ya se encuentra en casa recuperándose junto a su familia. En una de sus publicaciones más recientes, aseguró que pronto hablará con mayor detalle sobre lo ocurrido, aunque señaló que se trata de un tema delicado.
"Estoy bien y pudo haber pasado algo peor y no pasó, entonces aquí estoy vivita y coleando", expresó. También compartió imágenes de arreglos florales enviados por personas cercanas a ella y miembros de su iglesia.
¿Quién es Gomita?
Aracely Ordaz saltó a la fama en México cuando era niña al participar como payasita en el programa televisivo Sabadazo.
Con el paso de los años se convirtió en una figura mediática y posteriormente en influencer, compartiendo contenido sobre su vida personal, belleza y transformaciones físicas.
Su nombre ha estado frecuentemente en conversación pública debido a los cambios en su imagen y a las cirugías estéticas que ha reconocido haberse realizado.
La propia influencer ha hablado en distintas ocasiones sobre estos procedimientos y el impacto que han tenido en su vida.
Especulaciones sobre su salud
La falta de detalles sobre la emergencia médica ha generado especulaciones en redes sociales, donde algunos usuarios han relacionado el episodio con posibles complicaciones derivadas de intervenciones quirúrgicas previas. No obstante, Gomita no ha confirmado esta información.
Por ahora, la influencer continúa en recuperación y ha pedido comprensión mientras decide cuándo compartir más detalles sobre lo ocurrido. Su testimonio ha generado conversación entre sus seguidores, quienes celebran que se encuentre fuera de peligro.
La experiencia, según ha señalado, marcó un momento decisivo en su vida y la motivó a reflexionar sobre su salud y su bienestar personal.
