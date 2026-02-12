Vanessa Hudgens Lamenta la Pérdida de su 'Dulce Niña'

Vanessa Hudgens vive uno de los momentos más dolorosos de su vida tras anunciar la muerte de su querida perrita Darla, a quien cariñosamente llamó "su dulce niña". La protagonista de High School Musical compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.
En su mensaje explicó que, ante el deterioro de la salud de su mascota, tomó la desgarradora decisión de sacrificarla para evitarle más sufrimiento. Con 37 años, Hudgens describió a Darla como una compañera inseparable, que la acompañó en múltiples etapas de su vida y viajó con ella a numerosos lugares.
En su publicación, la actriz resaltó que la perrita fue "la más inteligente" que haya conocido y que siempre estuvo presente "en cada paso del camino". Este tipo de mensajes han resonado entre sus seguidores, especialmente aquellos que también han perdido a una mascota.
Vanessa recordó lo difícil que fue decir adiós: "Sacrificarla fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer, pero su cuerpecito le fallaba y era su hora", escribió en su mensaje público. Además, invitó a quienes aún tienen a sus animales a apreciar más cada momento junto a ellos. "Ya extraño el golpeteo de sus patitas en casa", confió, mostrando el profundo dolor que atraviesa.
La relación entre la actriz y canante Hudgens y Darla trascendió lo común entre dueños y mascotas. La actriz incluso recordó cómo la perrita marcó un momento significativo en su vida sentimental: Darla acompañó a Vanessa y a su esposo, el beisbolista Cole Tucker, en su boda celebrada el 2 de diciembre de 2023 en Tulum, Quintana Roo, México.
Las imágenes compartidas muestran a la pequeña perrita observando atentamente la ceremonia, y la actriz destacó lo especial que fue ese recuerdo para ella y su familia.
La noticia ha conmovido a muchos usuarios de redes sociales, que han reaccionado con mensajes de apoyo y cariño hacia Hudgens en este difícil momento.