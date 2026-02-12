 Zoe Saldaña brinda apoyo financiero a familia de James Van Der Beek
Zoe Saldaña ofrece apoyo financiero mensual a la familia de James Van Der Beek

La actriz se comprometió a donar 2500 dólares mensuales para apoyar a la viuda del actor. James falleció la mañana de 11 de febrero tras una dura lucha contra el cáncer de colon.

Zoe Saldaña y James Van Der Beek, Instagram
Zoe Saldaña y James Van Der Beek / FOTO: Instagram

Zoe Saldaña se suma como donante clave en la campaña de GoFundMe destinada a apoyar a la familia de James Van Der Beek, quien falleció de cáncer colorrectal a los 48 años, dejando a su esposa y seis hijos en una delicada situación económica.

Desde el anuncio del deceso del actor el 11 de febrero, la campaña de recaudación organizada para la familia superó en menos de 24 horas el millón de dólares, rebasando con creces la meta inicial. 

Zoe Saldaña se comprometió a realizar una donación mensual de 2.500 dólares, estableciéndose como la principal aportante recurrente de la iniciativa.

La página de GoFundMe detalla el contexto: la familia enfrenta desafíos financieros serios además del impacto emocional tras la pérdida de Van Der Beek, recordado por su papel en Dawson’s Creek.

Durante la enfermedad, la familia no solo asumió los gastos médicos, también sufrió la disminución de ingresos, ya que el actor no podía trabajar ni proveer para su hogar.

El apoyo sistemático de Zoe Saldaña se destaca sobre las contribuciones de celebridades como Derek Hough, Lydia Hearst y Ricki Lake, quienes también hicieron donaciones para la familia Van Der Beek.

Los retos financieros tras la enfermedad

El propio James Van Der Beek reconoció en redes sociales cómo la enfermedad minó sus finanzas: "la enfermedad me dejó incapaz de trabajar y proveer para mi esposa y mis hijos".

James Van Der Beek GoFoundMe - Instagram

El deterioro económico se agravó ante la carencia de ingresos residuales por su trabajo en la exitosa serie Dawson’s Creek. El actor lamentó durante una entrevista: "Tenía 20 años. Fue un mal contrato. Casi no vi nada de eso", refiriéndose a la ausencia de regalías por retransmisiones o plataformas de streaming.

Para solventar los gastos, James Van Der Beek optó por subastar artículos icónicos de la serie. Contó que el célebre collar que su personaje le obsequió a Joey se vendió por más de 26.000 dólares, y era uno de los diversos objetos subastados para recaudar fondos.

El esfuerzo colectivo para enfrentar esta crisis incluyó la venta de recuerdos de la serie y la organización de eventos benéficos. Compañeros y amigos expresaron su apoyo inmediato y público.

Katie Holmes, coprotagonista de Dawson’s Creek, se despidió con un mensaje emotivo para el actor y palabras de aliento para la familia: "Siempre estaremos para ustedes. Y siempre estaremos ahí para colmarlos de amor y compasión".

Katie Holmes despide a James Van Der Beek con emotiva carta tras su muerte - Redes sociales

