 Actor comparte foto con James Van Der Beek antes de fallecer
Farándula

Famoso actor publica foto junto a James Van Der Beek minutos antes de morir

Alfonso Ribeiro, famoso por la serie "El príncipe del Rap" dedicó un emotivo y triste adiós a James, quien falleció a los 48 años a causa del cáncer de colon.

James Van Der Beek, Instagram
James Van Der Beek / FOTO: Instagram

Alfonso Ribeiro, conocido por su icónico papel de Carlton en "El Príncipe del Rap", sorprendió a sus seguidores al compartir una foto junto a su amigo James Van Der Beek antes de morir.

El actor de 54 años reveló el dolor de la despedida a través de publicaciones en Instagram, rememorando el último encuentro entre ambos, capturado en una foto especial tomada por la esposa de Van Der Beek, Kimberly, minutos antes del adiós definitivo.

"Esta foto la tomó Kimberly Van Der Beek unos minutos antes de decir mi último adiós", relató Ribeiro al pie de la imagen en la que se muestra visiblemente conmovido, sostenido el rostro de su amigo en un momento íntimo y lleno de significado. El actor agregó: "Mi último momento fue hacerlo reír por última vez. Ya lo extraño mucho".

Foto embed
James Van Der Beek antes de morir - Instagram

El fallecimiento de James Van Der Beek, ocurrido el miércoles 11 de febrero, dejó a Ribeiro profundamente afectado.

A través de sus redes sociales, el actor compartió lo que significó perder a quien no solo consideraba un amigo, sino también un hermano y guía de vida. Publicó una fotografía en la que ambos lucen sonrientes, evidenciando una hermandad que iba más allá de la pantalla.

"Estoy destrozado ahora mismo con el fallecimiento de mi amigo James Van Der Beek. Él era mi verdadero amigo, hermano y guía de vida", escribió, acompañado de la imagen que muestra una amistad forjada en momentos difíciles y felices.

Apoyo incondicional

Alfonsi Ribeiro relató cómo acompañó a James Van Der Beek en la batalla contra el cáncer colorrectal, una experiencia que describió como una montaña rusa emocional. El actor sostuvo:

"Estuve con él en este horrible viaje para vencer al cáncer. Su familia y amigos pasaron por una montaña rusa. Desde los puntos altos cuando parecía que lo había vencido, hasta los puntos más bajos de su regreso".

La fuerza y el apoyo mutuo fueron clave durante los últimos años. Ribeiro no dudó en dedicar palabras de reconocimiento hacia él y su esposa: "He aprendido mucho de James. Él y Kimberly cambiaron mi vida. Siempre estaré en deuda con ellos por todo lo que me han dado a mí y a mi familia".

Además del dolor por la pérdida, Ribeiro aprovechó su emotivo mensaje para comprometerse públicamente con la familia Van Der Beek. "Él vivirá por siempre en mi corazón. Siempre estaré ahí para sus hijos. Siempre consideraré mi papel como el padrino de Gwen como uno de los papeles más importantes de mi vida", afirmó el actor.

Zoe Saldaña ofrece apoyo financiero mensual a la familia de James Van Der Beek

La actriz se comprometió a donar 2500 dólares mensuales para apoyar a la viuda del actor. James falleció la mañana de 11 de febrero tras una dura lucha contra el cáncer de colon.

