 Bad Bunny Sorprende en Argentina al Invitar a Cazzu al Escenario
Farándula

Bad Bunny dejó en shock a sus fans al invitar a Cazzu al escenario durante show en Argentina

La cantante argentina fue la invitada de honor de Bad Bunny en el concierto que ofreció en el estadio de River Plate, y la sorpresa de la noche fue el abrazo cariñoso que los artistas se dieron frente al público.

Cazzu Bad bunny, Instagram
Cazzu Bad bunny / FOTO: Instagram

El DeBÍ TiRAR MÁS FOToS World Tour de Bad Bunny en Argentina generó uno de los momentos más emotivos del año cuando él sorprendió a su público con la aparición de Cazzu sobre el escenario durante el Día de San Valentín.

Ante miles de fanáticos en el Estadio Monumental, el reencuentro musical y personal de los artistas dejó una profunda huella marcada por la nostalgia y la memoria compartida, mostrando la conexión única entre ambos tras años de evolución artística.

En la segunda noche de conciertos en Buenos Aires, Bad Bunny, que regresó al país tras arrasar en los Grammy y brillar en el Super Bowl LX, reunió a figuras que forman parte de sus orígenes en la escena argentina. 

Acompañada por Duki y Khea, Cazzu irrumpió en el escenario reavivando la magia de los viejos tiempos. La química entre los artistas fue evidente mientras hacían saltar a miles de fanáticos. Además de la colaboración, "La Jefa" aprovechó el momento para interpretar "Con Otra", haciendo vibrar el Estadio River Plate.  

El público celebró cada verso con fervor y recibió la inesperada presencia de Cazzu con gritos y emociones desbordadas, recordando un pasado que, aunque discreto, dejó una huella imborrable para los seguidores de ambos artistas.

Un reencuentro cargado de recuerdos y complicidad

La actuación de Bad Bunny, marcada por tres funciones con localidades agotadas los días 13, 14 y 15 de febrero, superó todas las expectativas con invitados que representan su primer contacto con el trap argentino.

El broche de oro llegó cuando Bad Bunny y Cazzu se fundieron en un abrazo sobre el escenario, un gesto que recordó a muchos el breve pero significativo vínculo amoroso que compartieron en el pasado.

La complicidad entre ambos artistas añadió un matiz especial a una noche donde la música y la historia personal se entrelazaron frente a miles de testigos.

En 2017, el puertorriqueño colaboró en el remix de "Loca", canción original de Cazzu, Duki y Khea, consolidando un puente creativo que hoy se considera histórico. La emoción fue palpable cuando el público coreó cada palabra y ovacionó la cercanía genuina de los protagonistas.

Foto embed
Cazzu Bad Bunny - Instagram

La historia compartida cobró aún más fuerza gracias a una anécdota que Cazzu, cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli, contó durante una entrevista en 2021 para Telefe.

En ella, relató: "Tuve una cita con Bad Bunny, pero no salió mal, salió bastante bien, era el otro Bad Bunny, hoy ya no me acuerdo ni de su voz, éramos bastante más chicos, no era el Bad Bunny de ahora". 

Imágenes: El romance de Cazzu y Bad Bunny que pocos conocían

Los cantantes, quienes se conocieron durante una colaboración musical, vivieron un breve romance que ha resurgido en el interés público tras la actuación del artista en el Super Bowl 2026.

