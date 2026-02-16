Emily Willis: De estrella del cine adulto a su recuperación

La actriz de cine para adultos Emily Willis, una de las figuras más conocidas de la industria en los últimos años, permanece postrada en cama y bajo cuidados permanentes luego de sufrir una lesión cerebral causada por falta de oxígeno durante una crisis médica en 2024, según información compartida por su familia y su equipo legal.
El caso de la actriz, nacida en Argentina en 1999 bajo el nombre de Litzy Lara Buñuelos, continúa generando interés público mientras se desarrolla una batalla judicial relacionada con su tratamiento médico en un centro de rehabilitación en California.
De figura destacada de la industria a una crisis de salud
Emily Willis se convirtió en una de las actrices más solicitadas del cine para adultos en pocos años. Su popularidad creció rápidamente desde su debut, participando en cientos de producciones y obteniendo reconocimiento en los premios AVN, considerados los más importantes de ese sector.
Además de su trabajo en la industria para adultos, Willis incursionó en proyectos fuera de ese ámbito. Participó en la película Divinity junto a Stephen Dorff y Bella Thorne, y apareció en el videoclip Hive Mind de la banda Slipknot, producción que obtuvo una nominación al Grammy.
Sin embargo, detrás de ese éxito profesional, la actriz enfrentaba problemas personales y de salud que terminarían cambiando radicalmente su vida.
Adicción y deterioro físico
Según declaraciones de su familia, Emily Willis desarrolló una adicción a la ketamina, un anestésico médico cuyo uso indebido puede provocar pérdida de conciencia, alucinaciones y complicaciones físicas graves.
La actriz habría llegado a consumir grandes cantidades del fármaco, lo que afectó significativamente su estado de salud.
El tema del consumo de ketamina ha sido objeto de atención mediática en otros casos recientes, como la muerte del actor Matthew Perry, relacionada con los efectos del medicamento.
Para inicios de 2024, la actriz presentaba un deterioro físico evidente. Su familia aseguró que pesaba alrededor de 45 kilos cuando ingresó a un centro de rehabilitación en Malibu en busca de tratamiento.
El colapso en rehabilitación
El 27 de enero de 2024, Willis ingresó al centro Malibu Lighthouse Treatment Centers. Días después, el 4 de febrero, fue encontrada inconsciente y necesitó maniobras de reanimación durante varios minutos hasta recuperar el pulso.
La falta de oxígeno durante ese episodio provocó una lesión cerebral severa que derivó en una discapacidad permanente.
Desde entonces, la actriz permanece bajo el cuidado de su madre, con movilidad muy limitada y dificultades para comunicarse verbalmente. Según su defensa legal, puede emitir sonidos y comunicarse principalmente mediante movimientos oculares.
Batalla legal en curso
La madre de la actriz presentó una demanda contra el centro de rehabilitación, acusándolo de negligencia, abuso de adulto dependiente y prácticas fraudulentas. La familia sostiene que el personal médico no evaluó correctamente la gravedad del estado físico de Willis al momento de su ingreso.
Por su parte, la clínica rechazó las acusaciones y afirmó que la paciente se negó a seguir ciertas recomendaciones médicas durante el tratamiento.
El juicio está programado para mayo de 2026 en Santa Mónica, un proceso que podría esclarecer las circunstancias médicas y legales relacionadas con el caso.
Una historia que conmociona
La historia de Emily Willis ha generado debate sobre la salud mental, las adicciones y las condiciones de trabajo dentro de la industria del entretenimiento para adultos.
Lo que comenzó como una carrera en ascenso terminó convirtiéndose en una lucha por la recuperación y la justicia, mientras su familia continúa buscando respuestas sobre lo ocurrido durante su tratamiento médico.
A más de dos años del colapso que cambió su vida, el caso de la actriz sigue siendo un recordatorio de la fragilidad de la salud y de la importancia de la atención médica oportuna en situaciones de riesgo.
