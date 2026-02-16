Emiliano Aguilar Ataca a Kunno: 'Novio de Nodal'

La dinastía Aguilar se encuentra nuevamente en el centro de la polémica, luego de que Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, desatara una tormenta mediática al insinuar un supuesto romance entre Christian Nodal y el tiktoker Kunno.
Esta explosiva declaración surge en medio de un tenso enfrentamiento en redes sociales que ha puesto en jaque la imagen de una de las familias más prominentes del regional mexicano.
La polémica estalló cuando Kunno, quien tiene una relación cercana con Ángela Aguilar, fue consultado sobre Emiliano Aguilar durante una entrevista.
En esa conversación Kunno sugirió que enviaran a Emiliano a "rehabilitación" y admitió que prefería no hacer comentarios sobre él porque le generaba "miedo".
La respuesta no tardó en llegar. Emiliano arremetió con fuerza desde sus historias de Instagram, insultó al tiktoker y lanzó una revelación inesperada: sugirió la existencia de un vínculo sentimental entre Christian Nodal y Kunno.
"Mira a donde fuiste a meterte perro aparte de Nodal; esto es el comienzo... me la pelas @papikunno", escribió, una frase que rápidamente recorrió internet y alimentó los rumores sobre un posible triángulo amoroso en el entorno de los Aguilar.
Emiliano Aguilar cuestionó la autoridad moral de Kunno para hablar de él y lanzó un desafío que sorprendió incluso a sus seguidores más fieles.
"Mira güey nada más porque eres mejor amigo de Ángela y novio de Nodal, si no la neta güey vete mucho a la v****, de donde sacas que necesito rehabilitación, si ese vato se ve que fuma cristal macizo, mira si me tuvieras en frente de cag** perro, la neta chin** tu madre si el que necesita rehabilitación eres tú", señaló.
Tensión dentro de la familia: exclusión y boicot
El conflicto escaló más allá de los mensajes públicos. Emiliano contó que, según fuentes cercanas, miembros de su propia familia intervinieron para que lo dejaran fuera de "La casa de los famosos" en Estados Unidos, un reality donde Kunno ya tiene confirmada su participación. Esta acción habría profundizado la ruptura entre Emiliano y el resto de los Aguilar.
El hijo mayor de Pepe Aguilar expresó sentirse "triste y solo", enfatizando que cree que toda su familia está en su contra y que esto ha dificultado su carrera musical. Mientras Emiliano intenta continuar impulsando su carrera en el rap, sus seguidores siguen pidiéndole constantemente, a través de sus redes, que deje atrás las controversias y se enfoque en su música.