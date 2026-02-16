Hamnet: El Estreno que Conquistará Cines y Premios Óscar

La emoción del cine arranca esta semana con Hamnet, la película más esperada que llega a las salas como estreno exclusivo de la semana. Dirigida por Chloé Zhao, ganadora del Oscar por Nomadland, esta adaptación cinematográfica se ha convertido en una de las favoritas de la temporada.
Y es que su historia profunda, su elenco destacado y su fuerte presencia en el circuito de premios internacionales ha resaltado. Hamnet es un drama biográfico basado en la novela homónima de Maggie O’Farrell, que humaniza la figura de William Shakespeare y su familia en un momento de dolor.
La historia se centra en Agnes (interpretada por Jessie Buckley) y William Shakespeare (Paul Mescal), quienes enfrentan la devastadora muerte de su hijo de 11 años, Hamnet, durante una epidemia de peste en la Inglaterra del siglo XVI. A partir de ese duelo, la película explora cómo el dolor y la pérdida pueden transformar la vida y el arte, hasta el punto de inspirar, en la ficción, la creación de la obra más famosa de Shakespeare: Hamlet.
La sinopsis de Hamnet invita al espectador a vivir una experiencia cinematográfica intensa y emotiva. Todo se vive tras la trágica muerte de su hijo gemelo, Agnes debe encontrar fuerzas para cuidar de su familia y recomponer su vida en un contexto histórico marcado por la enfermedad y el sufrimiento.
Más de Hamnet
La película combina drama, biografía e historia con una narrativa íntima que ha sido elogiada por la crítica especializada desde su estreno internacional. Desde su lanzamiento en festivales y salas selectas, Hamnet ha acumulado un número impresionante de reconocimientos.
Ganó el Globo de Oro a Mejor Película - Drama, así como el premio a Mejor Actriz en Drama para Jessie Buckley, consolidándose como uno de los filmes más destacados del año.
Además, la película ha sido nominada a ocho premios Oscar en la 98ª edición de los Academy Awards.