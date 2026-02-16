 Mujer se desnuda en gimnasio tras discusión por aire acondicionado
Farándula

Mujer se quita su ropa en el gimnasio tras discusión sobre el aire acondicionado

Una influencer fitness generó polémica tras realizar su rutina de ejercicios completamente desnuda. La joven fue suspendida del gimnasio luego que las imágenes se hicieran virales en redes sociales

Compartir:
Isadora Vale influencer gimnasio, Instagram
Isadora Vale influencer gimnasio / FOTO: Instagram

Una polémica situación protagonizada por la influencer fitness Isadora Vale dentro de un gimnasio en Brasil ha generado fuerte debate en redes sociales y dividido opiniones. 

El video que la muestra despojándose de su ropa tras una acalorada discusión por la temperatura del ambiente se viralizó rápidamente y desató una ola de comentarios encontrados.

La escena ocurrió en pleno horario de entrenamiento, cuando una diferencia de opiniones acerca del aire acondicionado en el gimnasio escaló hasta llegar a una confrontación directa entre usuarias. 

VIDEO AQUÍ

Según diversos medios locales, el conflicto se inició cuando otra mujer decidió cambiar la temperatura del aire acondicionado para obtener un ambiente más cálido durante los ejercicios.

Foto embed
influencer se quita la ropa en el gimnasio - Instagram

Isadora Vale aseguró que, en medio del intercambio de palabras, recibió ofensas que apuntaban a su físico y su trabajo como creadora de contenido en plataformas digitales. 

Como respuesta y en señal de rechazo a los comentarios agresivos, optó por quitarse completamente la ropa en presencia de otros asistentes al gimnasio y continuar su entrenamiento sin ningún tipo de vestimenta.

La reacción en redes sociales tras el video viral

El hecho, capturado en video y compartido con gran rapidez, generó todo tipo de reacciones en internet. Algunos usuarios consideraron que la reacción de Isadora Vale ante los comentarios y la discusión fue excesiva y poco justificada, mientras que otros manifestaron apoyo a la influencer argumentando que fue víctima de críticas injustas basadas en su profesión y apariencia.

Asimismo, la autenticidad del incidente se encuentra bajo debate, ya que algunos internautas creen que el episodio fue planeado como parte de una estrategia para generar contenido viral y atraer más atención a los perfiles de Isadora Vale. Sin embargo, hasta el momento la influencer sostiene que solo reaccionó ante una situación incómoda y ofensiva.

De acuerdo a la versión entregada por Isadora, ella tomó la drástica decisión de desnudarse luego de escuchar comentarios hirientes sobre su cuerpo. 

Aseguró que su intención fue demostrar que no siente vergüenza de su físico ni de su trabajo como figura pública. El incidente no solo la expuso en redes sociales, sino que terminó siendo eje central de discusiones en foros y medios digitales.

El video del momento rápidamente se consolidó como tendencia y, aunque muchos manifestaron simpatía por la influencer y su argumentada defensa de la autoestima física, otros la acusaron de buscar deliberadamente la atención con acciones consideradas extremas.

@isadoravaleofc

Já treinei

♬ Na Casa de Praia - DJ GX 019 & Mc Brunin JP & Re Studio

En Portada

CSU elige a Julia Rivera y José Aguirre como magistrados titular y suplente de la CCt
Nacionales

CSU elige a Julia Rivera y José Aguirre como magistrados titular y suplente de la CC

02:13 PM, Feb 16
Claudia Paredes es electa presidenta del Organismo Judicialt
Nacionales

Claudia Paredes es electa presidenta del Organismo Judicial

10:19 AM, Feb 16
Capturan a exviceministro de Agricultura en operativo coordinado por FECIt
Nacionales

Capturan a exviceministro de Agricultura en operativo coordinado por FECI

11:54 AM, Feb 16
Hollywood despide a Robert Duvall, uno de los grandes actores del cine estadounidenset
Farándula

Hollywood despide a Robert Duvall, uno de los grandes actores del cine estadounidense

12:46 PM, Feb 16

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaPNCSeguridadredes socialesLiga NacionalSuper BowlSeguridad vialReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos