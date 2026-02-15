 Temperatura donde los perros sienten frío: guía esencial
¿A qué temperatura pasan frío los perros?

Cuando bajan las temperaturas, muchos dueños se preguntan si su mascota está realmente preparada para el frío.

Con el frío, muchos dueños de perros se preguntan ¿a qué temperatura empiezan a sentir frío los perros? Asimismo, nace la incognita de cómo evitar problemas de salud como la hipotermia y el malestar general en sus mascotas.

Aunque todos los perros tienen una capa de pelaje, no todos toleran igual el frío: la raza, tamaño, edad y condición física influyen directamente en su resistencia a las bajas temperaturas. Los expertos coinciden en que muchos perros comienzan a sentirse incómodos cuando el termómetro baja de unos 7 °C (45 °F).

Por debajo de este umbral, especialmente entre 7 °C y 0 °C (45 °F a 32 °F), las razas más pequeñas o de pelaje corto empiezan a perder calor rápidamente y pueden requerir abrigo adicional. Temperaturas cercanas a 0 °C (32 °F) representan un riesgo significativo para muchos perros, ya que aumenta la probabilidad de frostbite (congelación de extremidades) y otras condiciones relacionadas con el frío.

Por debajo de estos niveles, incluso las razas con pelaje más espeso deben limitar el tiempo al aire libre.

Factores que afectan la tolerancia al frío de los perros

No todos los perros sienten el frío igual. Entre los factores que influyen están:

• Tamaño y peso: Los perros pequeños pierden calor más rápido por su mayor relación superficie/volumen.

• Tipo de pelaje: Razas como Husky o Samoyedo toleran mejor el frío que perros de pelo corto como el chihuahua o dálmata.

• Edad y salud: Cachorros, perros mayores o con enfermedades crónicas regulan peor su temperatura corporal.

• Humedad y viento: El frío húmedo y ventoso hace que las temperaturas reales se sientan mucho más bajas.

Prestar atención al comportamiento es clave. Algunos signos de frío en perros incluyen:

• Temblor o sacudidas frecuentes

• Mantener las patas levantadas del suelo frío

• Buscar refugio o encogerse

• Letargo o reluctancia a caminar

Si notas estos síntomas, es momento de sacar a tu perro del frío y abrigarlo cuanto antes.

