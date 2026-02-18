 Karely Ruiz y Niurka Marcos: ¡Impactante Pelea!
Karely Ruiz Vs. Niurka Marcos: así fue la fuerte pelea entre las famosas

El enfrentamiento entre Niurka Marcos y Karely Ruiz desató una ola de reacciones en redes sociales tras su participación en un carnaval.

La reciente controversia entre Niurka Marcos y Karely Ruiz se convirtió en tendencia en redes sociales y medios de espectáculos. Todo se dio tras un fuerte intercambio de declaraciones entre la vedette y la modelo regia alrededor de su participación en el Carnaval de Ciudad del Carmen, Campeche.

El conflicto inició cuando Karely Ruiz, reconocida creadora de contenido digital y modelo, fue señalada por asistentes al carnaval por supuestamente mostrar una actitud distante con el público durante su participación en el evento.  Según testimonios difundidos en redes, la influencer habría dejado de lado la interacción con seguidores y no completó el recorrido que estaba programado en el marco de las festividades.

La situación generó críticas en internet, donde varios usuarios calificaron su comportamiento como "soberbio" y poco profesional. Ante este escenario, la actriz y vedette cubana Niurka Marcos fue cuestionada por reporteros sobre su opinión respecto al comportamiento de Ruiz.

Sin dudarlo, Marcos lanzó un comentario contundente: "Tragan gracias al público", en alusión a quienes se aprovechan de la admiración del público sin corresponder con respeto. La respuesta de Karely Ruiz no se hizo esperar. Al ser confrontada con la crítica de la cubana, la influencer respondió públicamente aludiendo a que Marcos debería "jubilarse" y aclaró que le parecía innecesario que opinaran sobre temas que no le competen.

Karely Ruiz se va contra Marcos

La disputa escaló rápidamente cuando Niurka Marcos compartió una serie de mensajes ácidos en sus redes sociales, centrándose en cuestionar el talento y trayectoria de Karely Ruiz.  En sus declaraciones, Marcos señaló que la modelo no posee un talento artístico propio y que solo se ha hecho conocida por su apariencia física, lo que generó aún más polémica entre los internautas.

Detienen a una adolescente “therian” por morder a varias personas

Una adolescente identificada como “therian” fue demorada por la Policía tras protagonizar un insólito episodio.

El intercambio de opiniones ha polarizado a la audiencia: mientras hay quienes defienden la trayectoria y el estilo irreverente de Marcos, otros consideran que las críticas hacia Ruiz son injustas y desproporcionadas.

