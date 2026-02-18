Miley Cyrus celebra 20 años de Hannah Montana con especial

Miley Cyrus regresa a Disney para liderar un especial que conmemora los 20 años de Hannah Montana, el personaje que marcó el inicio de su carrera artística y se consolidó como referente de la cultura pop juvenil.
El programa de aniversario se estrenará el 24 de marzo en Disney+, según confirmó la propia artista, y promete llevar a los fanáticos a un viaje nostálgico a través de entrevistas exclusivas y material inédito.
La expectativa por este tributo ha crecido desde el anuncio oficial. Disney reveló que el especial incluirá una conversación en profundidad entre Miley Cyrus y Alex Cooper, en la que la cantante compartirá anécdotas personales y el proceso creativo detrás de Hannah Montana.
Los seguidores de la serie podrán acceder a archivos y escenas nunca antes vistas, así como a la reconstrucción de escenarios emblemáticos como el salón de la familia Stewart y el famoso guardarropa de Hannah Montana.
"El especial contará con momentos familiares que recuperan la esencia de la serie", señaló Disney en un comunicado. La producción busca reavivar el vínculo entre Miley, Disney y las múltiples generaciones de fans que siguen acompañando el fenómeno.
Un fenómeno generacional respaldado por cifras
Desde su debut en 2006, la historia de Hannah Montana acumuló más de 500 millones de horas vistas en Disney+, posicionándose como una de las series más vistas de la plataforma.
El éxito impulsó una franquicia con productos, videojuegos, dos películas y un repertorio musical destacado, que incluye 14 discos de platino y 18 de oro en todo el mundo.
Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television, destacó el legado de la serie: "Hannah Montana abrió puertas para que muchos fans soñaran en grande, cantaran fuerte y abrazaran todas sus facetas; el legado sigue vigente generación tras generación", afirmó.
Davis remarcó además que trabajar junto a Miley Cyrus en este homenaje es ‘un sueño’ y que el objetivo central es crear una ‘carta de amor para los fans’, tan apasionados hoy como hace dos décadas.
En el anuncio del especial, Miley Cyrus expresó su gratitud por el papel central que la serie desempeñó en su vida:
"Hannah Montana siempre será parte de quien soy. Lo que comenzó como una serie de televisión se transformó en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans".
La artista subrayó el orgullo que siente ante el hecho de que el personaje siga siendo significativo para una audiencia global incluso después de 20 años.