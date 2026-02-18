 Camila Cabello luce impresionante en bikini sin filtros
Farándula

Sin filtros: Camila Cabello se deja ver en diminuto bikini

La estrella musical cubanomexicana no dudó en hacer un acercamiento a sus atributos mientras deslumbraba a sus fans con su sexy atuendo veraniego, generando miles de reacciones.

Compartir:
Camila Cabello, Instagram
Camila Cabello / FOTO: Instagram

La reconocida cantante, compositora y actriz cubanomexicana, Camila Cabello, volvió a captar la atención global al compartir una serie de fotografías desde la playa que rápidamente se viralizaron en sus plataformas digitales. 

Las imágenes, que muestran a la ex integrante de Fifth Harmony en un llamativo bikini rojo, generaron una avalancha de reacciones y comentarios, consolidando su estatus como una de las figuras más influyentes del entretenimiento.

"Tranquilo Bobby, tranquilo???️??? ", fue lo único que escribió haciendo referencia a una canción de Juan Luis Guerra.

En medio de unas idílicas vacaciones tropicales, Camila Cabello decidió mostrar su faceta más relajada y espontánea, dejando muy poco a la imaginación de sus millones de seguidores.

La elección de un bikini rojo brillante fue interpretada por muchos como un guiño tardío a la estética de San Valentín, añadiendo un toque de misterio y encanto a la publicación que se convirtió en tendencia en cuestión de horas.

Tal como vemos en las imágenes,  se le ve paseando serenamente por la orilla del mar, caminando entre majestuosas palmeras y, en algunas tomas, incluso nadando con peces en las aguas cristalinas. Cada imagen proyecta una imagen de libertad y confianza, resonando profundamente con su audiencia.

El impacto de estas fotografías fue inmediato y masivo. En apenas unas horas, la publicación acumuló más de 700 mil reacciones y miles de comentarios. Los seguidores de Camila Cabello no escatimaron en elogios, destacando su figura atlética, la seguridad con la que se muestra y su actitud desinhibida y liberal. 

Foto embed
Camila Cabello - Instagram

Romance 

Camila Cabello y el multimillonario Henry Junior Chalhoub fueron vistos en una escapada romántica en Roma, donde la pareja no escatimó momentos de intimidad.

La cantante de 28 años vestía una sudadera negra y leggings, mientras que Henry vestía jeans y una sudadera con capucha marrón.

Camila Cabello es captada en cadente pose junto a su novio en la playa

La cantante y su novio Henry Junior Chalhoub disfrutan de unas vacaciones románticas en Ibiza, donde fueron captados compartiendo besos y abrazos bajo el sol.

Esta salida se produce después de su aparición en la Semana de la Moda de París, donde se sentaron en primera fila en Chanel, escribe Correo diario.

Camila brilló con un traje de tweed blanco y negro, mientras que Henry mantuvo su estilo simple con un blazer y jeans negros.

La pareja, que se casó por primera vez en agosto de 2024, ha sido vista junta varias veces, incluida una fiesta de los BAFTA en Londres y unas vacaciones de lujo en St. Barts.

En Portada

Juez Orellana anula órdenes de captura contra Jorge Serrano Elíast
Nacionales

Juez Orellana anula órdenes de captura contra Jorge Serrano Elías

12:38 PM, Feb 18
Arévalo confirma investigación por reo fugado en Huehuetenangot
Nacionales

Arévalo confirma investigación por reo fugado en Huehuetenango

09:13 AM, Feb 18
Diputado presenta querella contra Porras por presunta vinculación con adopciones ilegalest
Nacionales

Diputado presenta querella contra Porras por presunta vinculación con adopciones ilegales

10:48 AM, Feb 18
Bancada VOS acciona contra la CDAG por ausencias a citacionest
Deportes

Bancada VOS acciona contra la CDAG por ausencias a citaciones

11:21 AM, Feb 18

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaPNCredes socialesSeguridadSeguridad vialSuper BowlLiga NacionalEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos