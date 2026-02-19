 Maluma sorprende con nuevo look en Premios Lo Nuestro
¡Se quitó años! Maluma aparece con nuevo look en Premios lo Nuestro y es comparado con Nodal

Maluma volvió a acaparar miradas en Premios Lo Nuestro 2026, pero esta vez no fue por su música.

La alfombra magenta de los Premios Lo Nuestro 2026 dejó uno de los momentos más comentados de la noche: el radical cambio de imagen de Maluma. Su nueva imagen de inmediato generó comparaciones con Christian Nodal en redes sociales.

El cantante colombiano Maluma sorprendió al aparecer en la gala de Premios Lo Nuestro con un look totalmente renovado.  Acompañado de su pareja, el artista caminó por la alfombra magenta luciendo una imagen más fresca y juvenil, que de inmediato acaparó la atención de fotógrafos y fans.

Con un estilismo moderno, corte de cabello distinto y una vibra más relajada, Maluma se mostró sonriente y cercano ante las cámaras.  Usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar, señalando que el intérprete "se quitó varios años de encima" con este cambio de imagen.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ola de comentarios que lo comparaban con Christian Nodal, asegurando que el colombiano ahora guarda un sorprendente parecido con el cantante mexicano. Las plataformas digitales se llenaron de mensajes como "¿Es Maluma o Nodal?" y "Ese look lo rejuveneció por completo".

Más de Maluma en Premios Lo Nuestro

Algunos destacaron similitudes en el estilo del cabello y la expresión más desenfadada, mientras que otros defendieron que el colombiano simplemente está explorando una nueva etapa estética. Más allá de las comparaciones, Maluma se mostró feliz y relajado durante toda su aparición en la alfombra.

Posó junto a su pareja, intercambió bromas con la prensa y saludó a sus seguidores, dejando claro que vive un momento pleno tanto en lo personal como en lo profesional.

Yailin La Más viral exhibe su retaguardia sin pudor alguno en Premios Lo Nuestro

La alfombra magenta de Premios Lo Nuestro 2026 ardió con la llegada de Yailin La Más Viral.

La edición 2026 de Premios Lo Nuestro estuvo marcada por grandes presentaciones en vivo, colaboraciones inesperadas y una producción de alto nivel que celebró lo mejor de la música latina. Artistas de distintos géneros se dieron cita en una noche llena de brillo, moda arriesgada y momentos virales que rápidamente dominaron las tendencias digitales.

Encuesta regional registra baja aprobación ciudadana para presidente de Guatemala
Encuesta regional registra baja aprobación ciudadana para presidente de Guatemala

03:00 PM, Feb 19
Aeronáutica anuncia intervención judicial del parqueo del aeropuerto La Aurora
Aeronáutica anuncia intervención judicial del parqueo del aeropuerto La Aurora

01:40 PM, Feb 19
Inter Miami de Lionel Messi arranca el 2026 con la defensa de la MLS
Inter Miami de Lionel Messi arranca el 2026 con la defensa de la MLS

01:31 PM, Feb 19
Revelan las últimas imágenes de Daniel Bisgono antes de morir
Revelan las últimas imágenes de Daniel Bisgono antes de morir

03:18 PM, Feb 19

