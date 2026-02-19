Wendy Guevara deslumbra con escote en Premios Lo Nuestro

La influencer y personalidad mexicana Wendy Guevara volvió a ser el centro de atención en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro. La creadora de contenido deslumbró a los asistentes y a millones de usuarios en redes sociales al lucir un vestido con un escote de infarto.
Cabe destacar que el vestido rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados de la noche. La gala, celebrada el 19 de febrero de 2026 en el Kaseya Center de Miami, reunió a las grandes estrellas de la música latina en una de las noches más importantes para el género. Artistas como Bad Bunny, Rauw Alejandro, Carín León y Karol G encabezaron las nominaciones de este año, con diez menciones cada uno, consolidando una edición repleta de figuras destacadas.
Desde que Guevara hizo su aparición en la alfombra, su look provocador y elegante no pasó desapercibido. El vestido, con un pronunciado escote que resaltó su figura, fue rápidamente viralizado por usuarios en plataformas como Instagram, TikTok y X, donde la influencer recibió una lluvia de halagos por su estilo y presencia escénica.
Los comentarios celebraron no solo su outfit, sino también su seguridad y carisma frente a las cámaras. Aunque su participación no estuvo centrada en competir por un galardón musical, su impacto mediático fue innegable. Durante el evento, además de la moda, la atención se centró en las premiaciones dentro de 44 categorías, que honran lo mejor de la música latina en géneros como urbano, pop y regional mexicano.
Wendy Guevara brilla
La ceremonia fue transmitida en vivo por Univision, UniMás, Galavisión y ViX, permitiendo que millones de espectadores siguieran cada momento del espectáculo.
La noche incluyó emocionantes presentaciones en vivo y la entrega de galardones que celebran a los artistas más influyentes del último año.
Mientras tanto, en redes sociales, las imágenes de Wendy Guevara con su vestido audaz se compartieron ampliamente, acompañadas de mensajes de apoyo y admiración por parte de sus seguidores.