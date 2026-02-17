 Ricardo Arjona critica a la generación 'cristal'
Ricardo Arjona arremete contra la generación de "cristal" y los "Therian" en pleno concierto

En plena presentación, Ricardo Arjona hizo una pausa para compartir una reflexión que terminó desatando polémica.

Los seguidores de Ricardo Arjona fueron sorprendidos en su buena fe, al querer asistir a la residencia del artista.
Los seguidores de Ricardo Arjona fueron sorprendidos en su buena fe, al querer asistir a la residencia del artista. / FOTO: Redes sociales.

Ricardo Arjona volvió a encender la conversación pública, pero esta vez no fue únicamente por su música.  Durante uno de sus recientes conciertos, el cantautor guatemalteco lanzó fuertes declaraciones contra lo que denominó la generación de "cristal".

Lo anterior, provocó varias reacciones por parte de los asistentes: aplausos, risas y también polémica en redes sociales. En medio del espectáculo, Arjona hizo una pausa para compartir reflexiones sobre la crianza y los cambios culturales entre generaciones.

@graciaschile

te guste o no, eso pasamos los de los 80'

♬ sonido original - E&G

Con su estilo frontal, recordó cómo era la educación en su infancia y la comparó con la dinámica actual entre padres e hijos. "Mi mamá nos dejaba claro: ‘Mijo, usted no tiene ni voz ni voto hasta que aporte. Cállese la boca y aunque estemos equivocados, me dice que sí’", expresó ante miles de asistentes. El público reaccionó con carcajadas y aplausos ante la anécdota.

El artista también cuestionó la manera en que, según él, algunos padres hoy consultan decisiones básicas con sus hijos.  "A ver a tus padres de hoy que todavía no sabemos por qué se sienten tan culpables. Le preguntan a los niños qué van a querer comer, a dónde quieren ir... Eso es en el mejor de los casos", enfatizó.

 Más de las declaraciones de Ricardo Arjona

Además, agregó: "En el peor, pueden preguntar de qué quiere ir hoy a la escuela: de niño, de niña, de animalito. ¿Qué se le antoja hoy, papá?", dijo desde el escenario". Las palabras del intérprete abrieron un debate sobre los límites, la autoridad y los nuevos modelos de crianza.

Arjona también recordó que en su época escolar no existía una materia dedicada al bullying como sucede actualmente.

¿Cuántos guatemaltecos asistieron al concierto de Shakira?

Miles de guatemaltecos viajaron en febrero de 2026 para vivir la residencia de Shakira en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González.

"No siento que en aquella época existía como una de las materias más importantes del pensum escolar algo que se llamara bullying. Hoy es el pecado capital. ¿Y no era ahí donde uno aprendía a defenderse de los enemigos y a pulir la vida?", cuestionó.

