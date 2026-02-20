Día del Gato: Prevención de Panleucopenia Felina

Cada 20 de febrero se celebra el Día del Gato, una fecha dedicada a reconocer el cariño, compañía y personalidad única de estos animales. Sin embargo, más allá de las fotografías adorables y los mensajes tiernos en redes sociales, el día también invita a reflexionar sobre la responsabilidad de cuidar su salud.
Una de las enfermedades más preocupantes en los felinos es la panleucopenia felina, un padecimiento altamente contagioso que puede poner en riesgo la vida, especialmente de los gatitos más jóvenes.
¿Por qué se celebra el Día del Gato?
El 20 de febrero fue elegido en honor a "Socks", el famoso gato de la Casa Blanca que perteneció a la familia del expresidente estadounidense Bill Clinton. Tras su muerte en 2009, esta fecha se popularizó como Día Internacional del Gato.
No es la única celebración dedicada a estos animales. También se conmemora el 8 de agosto, fecha impulsada por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW), y el 29 de octubre, una jornada que busca promover la adopción responsable de gatos en situación de abandono.
Sobre la panleucopenia felina
La panleucopenia felina es una enfermedad viral grave causada por un parvovirus que afecta principalmente a los gatos domésticos y silvestres. Es conocida también como "moquillo felino".
El virus ataca principalmente el sistema gastrointestinal y la médula ósea, lo que provoca una disminución severa de glóbulos blancos, debilitando el sistema inmunológico del animal.
Es altamente contagiosa y puede transmitirse por contacto directo con gatos infectados, sus heces, secreciones o superficies contaminadas. El virus es resistente y puede sobrevivir durante meses en el ambiente.
Síntomas de la panleucopenia felina
Los signos pueden aparecer de forma repentina y variar en intensidad. Entre los síntomas más comunes se encuentran:
· Fiebre alta
· Vómitos frecuentes
· Diarrea, en ocasiones con sangre
· Pérdida de apetito
· Letargo extremo
· Deshidratación
· Dolor abdominal
En gatitos pequeños, la enfermedad puede avanzar rápidamente y resultar fatal si no se atiende de inmediato.
La principal forma de prevención es la vacunación. La vacuna contra la panleucopenia forma parte del esquema básico de inmunización felina y suele aplicarse en las primeras semanas de vida, con refuerzos posteriores.
En Guatemala se conoce como la vacuna triple felina.
Otras medidas preventivas incluyen:
· Mantener el calendario de vacunas al día
· Evitar el contacto con gatos enfermos
· Desinfectar adecuadamente espacios y utensilios
· Llevar al gato a controles veterinarios periódicos
En hogares con varios felinos, es fundamental aislar de inmediato a cualquier gato que presente síntomas sospechosos.
No existe un medicamento específico que elimine el virus, por lo que el tratamiento se enfoca en cuidados de soporte: hidratación intravenosa, control de vómitos, antibióticos para prevenir infecciones secundarias y monitoreo constante.
La atención temprana aumenta considerablemente las probabilidades de supervivencia.
Un Día del Gato con conciencia
El 20 de febrero es una oportunidad para celebrar a los gatos, pero también para recordar que su bienestar depende de la prevención y el cuidado responsable.
La vacunación, la alimentación adecuada y las revisiones médicas son muestras de amor tan importantes como los juegos y las caricias. En una fecha dedicada a ellos, la mejor manera de honrarlos es garantizarles una vida larga y saludable.