Kate Middleton Repite Vestido en Gala BAFTA 2026

En una de las galas cinematográficas más importantes del año, los Premios BAFTA 2026, la princesa Kate Middleton volvió a acaparar la atención de la prensa internacional. Lo anterior, no solo por su regreso al evento tras un periodo fuera de los reflectores, sino también por su apuesta consciente por la moda sostenible.
Y es que la princesa lució un vestido que ya había usado anteriormente en una alfombra roja importante. La princesa de Gales llegó al Royal Festival Hall de Londres el domingo 22 de febrero con un elegante vestido Gucci en tonos rosa blush, un diseño que había estrenado en 2019 durante la gala "100 Women in Finance".
Este outfit, reinterpretado para la noche de cine, fue acompañado por joyas espectaculares, entre ellas los históricos pendientes Greville Chandelier de Cartier, y un peinado con ondas suaves que reforzó el estilo clásico de Hollywood. La elección de repetir un vestido en un evento tan mediático como los BAFTA encendió las conversaciones en redes sociales y medios de comunicación.
Muchos elogiaron a la princesa por su postura ante la moda circular y la reutilización de prendas. Según expertos en estilo, Kate Middleton ha repetido looks en múltiples ocasiones a lo largo de su trayectoria, convirtiéndose en un ejemplo destacado de cómo figuras públicas pueden promover un enfoque más sostenible al vestir.
Este gesto ocurre en un contexto en que la sostenibilidad en moda, especialmente en eventos de alto perfil, se ha convertido en un tema recurrente. La propia Academia Británica de Cine y Televisión ha impulsado iniciativas para que los asistentes consideren el impacto ambiental de sus elecciones de vestuario, incentivando la reutilización de piezas.
Más allá del debate fashionista, la presencia de Kate en los BAFTA 2026 fue también simbólica por su regreso tras completar su tratamiento médico.
Su aparición junto a su esposo, el príncipe William, Presidente de BAFTA desde 2010. reflejó un regreso a sus compromisos públicos.