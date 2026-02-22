 Paddington Brilla en los BAFTA 2026
Paddington conquista los BAFTA 2026: el oso más querido del cine se roba la gala

Con su inconfundible abrigo azul y sombrero rojo, Paddington se lució en la alfombra roja de los BAFTA 2026.

La edición 2026 de los premios de la British Academy of Film and Television Arts BAFTA tuvo un invitado muy especial: Paddington Bear. El entrañable oso, convertido en uno de los personajes más queridos del cine familiar contemporáneo, fue confirmado como presentador en la ceremonia celebrada el 22 de febrero en el Royal Festival Hall, en Londres.

La noticia fue anunciada días antes por la propia academia a través de redes sociales con un mensaje cargado de humor: pidieron al público "cuidar bien de este osito" y aseguraron estar preparados con suficientes sándwiches de mermelada, el bocadillo favorito del personaje.

La publicación acumuló miles de reacciones y comentarios celebrando la presencia del símbolo cinematográfico con raíces peruanas.

Paddington presentó el premio a Mejor Película Infantil y Familiar, una categoría que conecta directamente con su legado.

Paradójicamente, su más reciente aventura cinematográfica, Paddington en Perú, estrenada en 2025, no figuró entre las nominadas de este año, aunque la franquicia ha tenido una relación cercana con los BAFTA a lo largo de más de una década.

¿Quién es Paddington?

Paddington no es un oso cualquiera. El personaje fue creado por el escritor británico Michael Bond en 1958. Según la historia original, es un oso proveniente del "más oscuro Perú" que viaja hasta Londres y es adoptado por la familia Brown tras ser encontrado en la estación de tren de Paddington, de donde toma su nombre.

Desde su primera aparición literaria, el personaje destacó por su inocencia, su educación impecable y su tendencia a meterse en situaciones caóticas con las mejores intenciones. Siempre lleva consigo una etiqueta colgada al cuello que dice: "Por favor, cuiden de este oso. Gracias".

El salto definitivo a la fama internacional llegó con la adaptación cinematográfica Paddington en 2014, producida por StudioCanal. La película fue un éxito de crítica y taquilla, elogiada por su humor inteligente y su calidez emocional.

La secuela, Paddington 2 (2017), elevó aún más el prestigio de la franquicia, convirtiéndose en una de las cintas familiares mejor valoradas de la última década. En ella participó Hugh Grant, quien recibió reconocimiento por su actuación como villano excéntrico.

En 2025, la tercera entrega Paddington en Perú, llevó al personaje de regreso a su país de origen en una aventura que combinó paisajes latinoamericanos, humor físico y una exploración más profunda de su identidad. La película conquistó audiencias de todas las edades al equilibrar nostalgia, aventura y emoción.

Paddington y su historia con los BAFTA

La relación entre Paddington y la academia británica no es nueva. La primera película obtuvo dos nominaciones en los BAFTA, mientras que la secuela consiguió tres, incluida una para Hugh Grant como Mejor Actor de Reparto. Además, la primera cinta ganó el premio a Mejor Película en los BAFTA Children’s Awards.

Su participación como presentador en 2026 marca un momento simbólico: no todos los días un personaje animado comparte escenario con estrellas de Hollywood. Sin embargo, Paddington ha trascendido la categoría de simple personaje infantil para convertirse en un ícono cultural británico con corazón peruano.

Una gala llena de estrellas

Paddington no estuvo solo en el escenario. La ceremonia contó con la presencia de figuras como Cillian Murphy, Alicia Vikander, Bryan Cranston, Ethan Hawke, Gillian Anderson, Glenn Close, Kate Hudson, Michael B. Jordan y Patrick Dempsey, entre otros.

El anfitrión de la noche fue Alan Cumming, quien debutó como conductor de la gala aportando carisma y un toque irreverente. Entre los momentos más comentados estuvo la primera interpretación fuera de Estados Unidos del tema Golden, de la cinta animada Las guerreras K-pop, así como un homenaje especial a Barbra Streisand durante el segmento In Memoriam.

Los BAFTA 2026 se celebran el domingo 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres.

