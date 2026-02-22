Kate Middleton y Príncipe William brillan en BAFTA 2026

La edición 2026 de los BAFTA no solo celebró lo mejor del cine británico e internacional, también se convirtió en el escenario de uno de los regresos más esperados del año: el de los Príncipes de Gales, Catherine, Princess of Wales y William, Prince of Wales.
La ceremonia se llevó a cabo en el emblemático Royal Festival Hall, ubicado en el Southbank Centre de Londres, sede habitual de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. Este recinto, con vista al río Támesis, volvió a recibir a la realeza en una noche cargada de simbolismo.
Un regreso con significado
La aparición conjunta de la pareja marca su primera asistencia juntos a los BAFTA desde 2023. El regreso adquiere un peso especial tras el complejo año que enfrentó Kate debido a su diagnóstico de cáncer y posterior tratamiento.
En 2024, la princesa confirmó públicamente que se encontraba en tratamiento oncológico preventivo luego de una cirugía abdominal. Durante meses se mantuvo alejada de la vida pública para enfocarse en su recuperación, lo que generó una ola de apoyo internacional. Diversas figuras públicas, ciudadanos británicos y seguidores alrededor del mundo enviaron mensajes de solidaridad.
Su presencia en la alfombra roja de 2026 no fue simplemente protocolaria; fue interpretada como una señal de estabilidad y fortaleza. Aunque no ofrecieron declaraciones extensas, el lenguaje corporal de la pareja transmitió una narrativa de resiliencia tras la adversidad.
Moda con mensaje
Para la ocasión, el príncipe William optó por un smoking de terciopelo rojo, una elección elegante y poco convencional que rompió con la sobriedad habitual del esmoquin negro clásico.
Kate, por su parte, deslumbró con un vestido rosa de dos tonos, diseño de Gucci que ya había lucido en 2019, reafirmando su compromiso con la moda sostenible y el reciclaje de piezas icónicas de su guardarropa.
Su elección de reutilizar diseños ha sido celebrada como una declaración consciente en tiempos donde la sostenibilidad ocupa un lugar central en la industria de la moda.
El papel de William en la Academia
Desde 2010, el príncipe William es patrono de la British Academy of Film and Television Arts, lo que convierte su presencia en algo más que simbólico. Su vínculo con la institución es cercano y constante, participando regularmente en encuentros con jóvenes cineastas y promoviendo el desarrollo de la industria audiovisual británica.
Más allá del brillo de la alfombra roja, los organizadores de los BAFTA 2026 implementaron medidas especiales para evitar momentos incómodos o referencias polémicas relacionadas con la reciente controversia en torno al príncipe Andrés.
En 2020, una broma improvisada de Rebel Wilson generó tensión en la sala, experiencia que los productores no querían repetir.
El objetivo este año fue claro: proteger el enfoque de la noche y garantizar que el protagonismo recayera en las películas y sus creadores.
La última vez antes de la ausencia
La última aparición conjunta de los Príncipes de Gales en los BAFTA había sido el 19 de febrero de 2023. En aquella ocasión, Kate lució un vestido blanco reciclado de Alexander McQueen, mientras William mantuvo la línea clásica con esmoquin negro.
En 2024, William asistió solo mientras Kate se recuperaba. En 2025, ambos optaron por unas vacaciones familiares y enviaron un mensaje en video para felicitar a los nominados. Por ello, la edición 2026 funciona como un cierre de ciclo tras meses marcados por la incertidumbre médica y la prudencia institucional.