¿Ángela Aguilar luciendo el mismo vestido que Cazzu?

Christian Nodal y Ángela Aguilar volvieron a captar la atención de sus seguidores en redes sociales tras difundir una fotografía en la que aparecen juntos, vestidos completamente de blanco y con un cigarro en la mano,.
La instantánea, compartida por el propio Nodal, muestra a la pareja en una actitud relajada: él la abraza por detrás mientras ella sonríe y apoya la cabeza en su pecho.
De fondo, se escucha la canción "Rosita", de Rauw Alejandro junto a JHAYCO, especialmente el fragmento "Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal", lo que desencadenó aún más comentarios.
Las redes sociales estallaron luego de que imágenes de Ángela Aguilar usando un vestido blanco generaran controversia, pues internautas aseguraron que la prenda habría pertenecido anteriormente a Cazzu.
Las comparaciones entre ambas artistas no se hicieron esperar y abrieron un debate sobre la procedencia del atuendo, marcando una oleada de comentarios y especulaciones.
Cazzu aparece sentada en un sillón, con su bebé en brazos, vistiendo un modelo blanco semitransparente con mangas largas y falda voluminosa. A la derecha, Ángela Aguilar posa en lo que parece un jardín, con un vestido también blanco, de tela fluida y abertura en la pierna.
"No puede ser posible que use hasta la ropa de Cazzu" y "¿Me estás diciendo que Ángela también se quedó con la ropa de Cazzu?", "Hasta el nodal vistió a Angela con el mismo oufit de cazzu:( que miedo", fueron algunos de los comentarios.
¿Embarazada?
Una fotografía que comenzó a circular en redes sociales encendió las versiones sobre un posible embarazo de Ángela Aguilar y Christian Nodal, ¿será que la pareja espera a su primer bebé?.
La fotografía fue compartida por una cuenta de fans dedicada a la intérprete y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas.
En ella, se observa a una pareja posando mientras Nodal besa la mejilla de Ángela Aguilar, ella sonríe y sostiene en sus manos una impresión de ultrasonido. Ambos visten prendas con bordados florales y miran hacia la cámara en una escena que simula un anuncio de embarazo.
Sin embargo, no hay evidencia de que la fotografía sea auténtica, aunque la cuenta que la publicó no le puso la etiqueta de que fue creada con herramientas de Inteligencia Artificial (IA), es probable que así lo sea. Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han compartido una publicación de este tipo en sus cuentas oficiales.