 ¿Ángela Aguilar luciendo el mismo vestido que Cazzu?
Farándula

Critican a Nodal por exhibir a Ángela Aguilar luciendo el mismo vestido que Cazzu

La cantante generó polémica por la forma en que su esposo la exhibió, y es que los usuarios aseguran que la imagen deja atrás la inocencia que Ángela presume.

Compartir:
Ángela Aguilar y Nodal , Instagram
Ángela Aguilar y Nodal / FOTO: Instagram

Christian Nodal y Ángela Aguilar volvieron a captar la atención de sus seguidores en redes sociales tras difundir una fotografía en la que aparecen juntos, vestidos completamente de blanco y con un cigarro en la mano,.

La instantánea, compartida por el propio Nodal, muestra a la pareja en una actitud relajada: él la abraza por detrás mientras ella sonríe y apoya la cabeza en su pecho.

De fondo, se escucha la canción "Rosita", de Rauw Alejandro junto a JHAYCO, especialmente el fragmento "Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal", lo que desencadenó aún más comentarios.

Foto embed
Nodal ángela aguilar - Instagram

Las redes sociales estallaron luego de que imágenes de Ángela Aguilar usando un vestido blanco generaran controversia, pues internautas aseguraron que la prenda habría pertenecido anteriormente a Cazzu.

Las comparaciones entre ambas artistas no se hicieron esperar y abrieron un debate sobre la procedencia del atuendo, marcando una oleada de comentarios y especulaciones.

Cazzu aparece sentada en un sillón, con su bebé en brazos, vistiendo un modelo blanco semitransparente con mangas largas y falda voluminosa. A la derecha, Ángela Aguilar posa en lo que parece un jardín, con un vestido también blanco, de tela fluida y abertura en la pierna.

"No puede ser posible que use hasta la ropa de Cazzu" y "¿Me estás diciendo que Ángela también se quedó con la ropa de Cazzu?", "Hasta el nodal vistió a Angela con el mismo oufit de cazzu:( que miedo", fueron algunos de los comentarios.

Foto embed
Cazzu vestido Ángela Aguilar - Instagram
Foto embed
Nodal Cazzu Ángela - Instagram

¿Embarazada?

Una fotografía que comenzó a circular en redes sociales encendió las versiones sobre un posible embarazo de Ángela Aguilar y Christian Nodal, ¿será que la pareja espera a su primer bebé?.

La fotografía fue compartida por una cuenta de fans dedicada a la intérprete y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas.

Filtran imágenes del rescate de Ángela Aguilar y Christian Nodal tras ataque armado en Zacatecas

La pareja de cantantes coincidieron sin querer en medio de un enfrentamiento y balacera entre policías estatales y civiles armados.

En ella, se observa a una pareja posando mientras Nodal besa la mejilla de Ángela Aguilar, ella sonríe y sostiene en sus manos una impresión de ultrasonido. Ambos visten prendas con bordados florales y miran hacia la cámara en una escena que simula un anuncio de embarazo.

Sin embargo, no hay evidencia de que la fotografía sea auténtica, aunque la cuenta que la publicó no le puso la etiqueta de que fue creada con herramientas de Inteligencia Artificial (IA), es probable que así lo sea. Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han compartido una publicación de este tipo en sus cuentas oficiales.  

Foto embed
ángela aguilar embarazada - Instagram

En Portada

Incendio consume expendio de gas y varios locales en ruta al Atlánticot
Nacionales

Incendio consume expendio de gas y varios locales en ruta al Atlántico

07:06 AM, Feb 23
La UEFA suspende de forma provisional a Gianluca Prestiannit
Deportes

La UEFA suspende de forma provisional a Gianluca Prestianni

08:25 AM, Feb 23
Cámara revela cómo operan los robamotos en Villa Nuevat
Nacionales

Cámara revela cómo operan los robamotos en Villa Nueva

08:31 AM, Feb 23
Video evidencia momento en que asaltantes disparan al aire en la calzada Rooseveltt
Nacionales

Video evidencia momento en que asaltantes disparan al aire en la calzada Roosevelt

07:55 AM, Feb 23

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialLiga NacionalSuper BowlSeguridadEE.UU.Futbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos