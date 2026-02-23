Sofía Vergara deslumbra en tanga y paraliza las redes

Sofía Vergara volvió a acaparar la atención de sus millones de seguidores al dejarse ver disfrutando de un día soleado en Miami, luciendo un bikini negro que resaltó su figura.
La actriz y empresaria colombiana, de 53 años, compartió varias imágenes desde su cuenta de Instagram, mostrando cómo aprovecha el buen clima y promoviendo al mismo tiempo su línea de productos para el cuidado de la piel, Toty.
En las fotos, Sofía aparece relajada, tomando el sol y recordando a sus seguidores la importancia de protegerse con sus productos.
"Un poquito de sol, pero con @toty", escribió la artista, dejando claro que integra su faceta empresarial incluso en sus momentos cotidianos.
Al caer la noche, Sofía Vergara compartió detalles de una animada celebración familiar en Miami. La reunión incluyó a su hijo Manolo, de 34 años, su madre Margarita y sus hermanas Verónica y Sandra.
El ambiente estuvo colmado de risas, baile y música, tal como se reflejó en varias historias y fotografías publicadas por la actriz. Para la ocasión, la protagonista de "Modern Family" eligió un vestido con encaje y expresó: "Noches de Miami con la familia".
Aclara su situación sentimental
En días recientes, surgieron rumores sobre una posible relación sentimental entre Sofía Vergara y el empresario Douglas Chabbott, de 39 años, después de que circularan imágenes y mensajes de ambos en redes sociales.
Sin embargo, la sexy colombiana desmintió categóricamente estas especulaciones. Durante una entrevista para el programa Primer Impacto de Univisión afirmó:
"No tengo novio. Es un amigo mío, uno de mis mejores amigos. Es jovencísimo, nos queremos mucho, lo adoro".
Sobre los comentarios en redes, Sofía Vergara aclaró: "Yo no anuncié nada, yo le puse ‘I love you’ porque es mi amigo y ‘I love him’. Pero yo no sé por qué todo el mundo decidió que era mi pareja. Yo me quedé callada porque me daba risa".
La artista finalizó su divorcio con el actor Joe Manganiello en abril de 2024. Ante las preguntas sobre su vida amorosa y posibles intenciones de iniciar una nueva relación, Sofía fue franca sobre sus expectativas.
Explicó en el programa Today, con Jenna Bush Hager y Erin Andrews, que "Quiero decir cosas básicas, como salud y alguien que me quiera. Y alguien alto y guapo. Quiero a alguien que tenga tanto dinero como yo o más, porque si no, es una pesadilla".
El patrimonio neto de la actriz ronda los 180 millones de dólares, un dato que ella mencionó como parte de los estándares que espera en una futura pareja.